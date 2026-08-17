La Xunta impulsa el sello "Galega 100 %" para identificar los quesos hechos con leche gallega
La iniciativa busca aportar valor añadido a estos productos y facilitar su reconocimiento por parte de los consumidores en los supermercados
Pablo Vázquez
La Xunta quiere que el distintivo "Galega 100 %" gane presencia en los productos lácteos elaborados en Galicia. La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha animado a las industrias del sector a incorporarlo también a sus quesos, especialmente a los que se comercializan en barra.
Este formato, habitual en los supermercados, podría contar así con una referencia clara sobre el origen de la leche utilizada. Según la Xunta, la presencia del sello permite aportar valor añadido al producto y reforzar su diferenciación en el mercado.
Un sello para identificar la leche gallega
El objetivo del programa es acreditar el origen gallego de la leche empleada en la elaboración de distintos productos. Además, según la Xunta, el distintivo está vinculado a controles de calidad y trazabilidad, así como a determinados parámetros higiénicos y sanitarios.
El sello ya puede utilizarse en la leche líquida y también en otros derivados lácteos, como los quesos. Está gestionado por el Laboratorio Interprofesional Galego de Análise do Leite (Ligal) y promovido por la Xunta.
Hoxe, un ejemplo de la industria quesera gallega
La conselleira ha defendido esta apuesta durante su visita a la quesería Hoxe, en Lalín, a la que ha puesto como ejemplo del potencial de Galicia para transformar su producción láctea y generar valor añadido dentro de la propia comunidad.
Esta cooperativa trabaja con más de un centenar de explotaciones ganaderas de su entorno, transforma alrededor de 40.000 litros de leche al día y produce más de un millón de kilos de queso al año. Parte de esta producción está amparada por las DOP Queixo Tetilla y Arzúa-Ulloa.
Más valor para la leche gallega
La iniciativa busca reforzar el valor de la leche producida en Galicia y de los alimentos elaborados a partir de ella. La incorporación de "Galega 100 %" a los quesos pretende diferenciarlos en los lineales y destacar tanto su origen como las garantías de calidad y trazabilidad asociadas al distintivo.
- Fly2Galicia conectará Santiago con ocho destinos nacionales y europeos desde diciembre
- Xosé Humberto Baena, el gallego condenado por un crimen que siempre negó: la historia del último fusilado del franquismo
- Daniel Dopazo, líder de la orquesta La Ocaband: «La verbena es el evento cultural más importante de Galicia y no se está protegiendo»
- Las panaderías de Santiago que cierran los domingos: “No se muere nadie por un día sin pan"
- Media Galicia en alerta roja por calor mientras en este rincón sacan el paraguas: van más de 14 litros de lluvia acumulada este sábado
- La sequía descubre antiguas pesqueiras del Tambre y Santa Comba pide una captación desde el Xallas
- Muere Manuel Lata Montoiro, fundador de la distribuidora industrial Comercial M. Lata de Santiago
- Las altas temperaturas condicionan el estreno de la temporada oficial de caza de jabalí en Galicia: 'Con este calor no puedes soltar a los perros