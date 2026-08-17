La Xunta impulsa el sello "Galega 100 %" para identificar los quesos hechos con leche gallega

La Xunta quiere que el distintivo "Galega 100 %" gane presencia en los productos lácteos elaborados en Galicia. La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha animado a las industrias del sector a incorporarlo también a sus quesos, especialmente a los que se comercializan en barra.

Este formato, habitual en los supermercados, podría contar así con una referencia clara sobre el origen de la leche utilizada. Según la Xunta, la presencia del sello permite aportar valor añadido al producto y reforzar su diferenciación en el mercado.

Un sello para identificar la leche gallega

El objetivo del programa es acreditar el origen gallego de la leche empleada en la elaboración de distintos productos. Además, según la Xunta, el distintivo está vinculado a controles de calidad y trazabilidad, así como a determinados parámetros higiénicos y sanitarios.

El sello ya puede utilizarse en la leche líquida y también en otros derivados lácteos, como los quesos. Está gestionado por el Laboratorio Interprofesional Galego de Análise do Leite (Ligal) y promovido por la Xunta.

Hoxe, un ejemplo de la industria quesera gallega

La conselleira ha defendido esta apuesta durante su visita a la quesería Hoxe, en Lalín, a la que ha puesto como ejemplo del potencial de Galicia para transformar su producción láctea y generar valor añadido dentro de la propia comunidad.

Esta cooperativa trabaja con más de un centenar de explotaciones ganaderas de su entorno, transforma alrededor de 40.000 litros de leche al día y produce más de un millón de kilos de queso al año. Parte de esta producción está amparada por las DOP Queixo Tetilla y Arzúa-Ulloa.

Más valor para la leche gallega

La iniciativa busca reforzar el valor de la leche producida en Galicia y de los alimentos elaborados a partir de ella. La incorporación de "Galega 100 %" a los quesos pretende diferenciarlos en los lineales y destacar tanto su origen como las garantías de calidad y trazabilidad asociadas al distintivo.