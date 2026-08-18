Casi 9.000 gallegos llevan más de dos años sin trabajar pese al récord de empleo: qué hay detrás del paro de larga duración

El mercado laboral gallego vive un buen momento. El desempleo marca mínimos y la ocupación bate récords en los meses de mayor dinamismo, la tasa de paro ha bajado por primera vez del 8% y los contratos temporales han ido a menos en los últimos años. Pero junto a las luces también hay sombras: la buena racha no llega a todas las personas en una comunidad con algo más de 100.000 ciudadanos sin trabajo. Una parte considerable de ellos, el 34,7%, lleva más de un año en situación de desempleo. Detrás de ese porcentaje hay 35.100 personas que, estando en condiciones de trabajar, permanecen sin actividad.

Son los rostros del llamado paro de larga duración, en el que miles de personas se estancan por mucho tiempo. Prueba de ello, 8.800 gallegos llevan más de dos años en esa situación, lo que representa el 26% del total de parados. Su peso ha crecido, marcando el nivel más alto en tres años, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que ofrece el Instituto Nacional de Estadística.

Dentro de ese colectivo habrá personas que no busquen activamente empleo o que no estén disponibles para determinadas ofertas. Las prestaciones y subsidios que reciben algunos desempleados pueden ser uno de los factores que influyan en sus decisiones respecto a la vuelta al mercado laboral. Pero, en la mayoría de los casos, los parados de larga duración son ciudadanos que encuentran problemas para su recolocación.

¿Existe edadismo laboral?

Son varios los factores que pueden influir. Uno de ellos es la edad, pues las personas pueden tener más difícil la búsqueda de empleo a partir de los 55 años. En Galicia, el 33% de los parados de larga duración supera esa edad, un dato que evidencia su peso dentro del contingente. ¿Existe discriminación por edad por parte de las empresas en los procesos de selección? Sea o no por edadismo, volver a empezar a las puertas casi de la jubilación no es sencillo.

A menor edad, el paro con riesgo de cronificarse es más reducido. La proporción de gallegos entre 25 y 34 años que llevan más de un año sin trabajar es del 15%, prácticamente la misma incidencia que entre 35 y 44 años.

Oferta y demanda no casan

El desajuste entre la formación y las competencias que tiene una persona y los perfiles que demanda el mercado laboral también pueden anclarla en el desempleo de larga duración. Ahí es donde entra en juego el papel de las políticas activas de empleo y los servicios de inserción.

La calidad de los empleos disponibles también puede influir en la duración del paro. Salarios poco atractivos, jornadas, horarios o dificultades de desplazamiento pueden hacer que determinadas ofertas no resulten suficientemente atractivas para algunas personas, especialmente cuando existen otras circunstancias que dificultan su incorporación. De hecho, es una de las causas de que las vacantes de empleo no se cubran, por detrás de la falta de formación y cualificación adecuadas para el puesto.

El riesgo de cronificación

Permanecer en paro una buena temporada puede convertirse en un círculo vicioso. Cuanto más tiempo pasa, más cuesta acreditar experiencia reciente y más probabilidad hay que quedarse desactualizado. Ahí surge otra pregunta: ¿penalizan las empresas las lagunas en la carrera profesional? Hay empresarios que pueden interpretar un periodo largo de inactividad como una señal negativa.

Más hombres que mujeres

Aunque hay menos hombres que mujeres en paro en Galicia, ellos son mayoría entre los desempleados de larga duración, al representar el 62% del total. Según la última EPA eran 21.900 los varones en esa situación a cierre del segundo trimestre, frente a 13.300 mujeres.

En conjunto, la incidencia del paro de larga duración en Galicia es ligeramente inferior a la media que España, que roza el 36%.