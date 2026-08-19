El alquiler se come menos ingresos en Galicia que en buena parte de España

El alquiler de vivienda tiene un menor peso sobre los ingresos de las familias gallegas que en buena parte del país. En las cuatro provincias de la comunidad, los hogares destinan entre el 22% y el 27% de sus ingresos netos a pagar la renta al casero, frente al 39% de media en España. Así lo recoge un estudio de Idealista con datos correspondientes al segundo trimestre de 2026. El indicador mide el llamado esfuerzo para acceder a la vivienda, es decir, la proporción de los ingresos netos del hogar que se destina cada año al pago del alquiler de una vivienda tipo de dos dormitorios. En Galicia, ninguna provincia alcanza el 30%, el límite recomendado por los expertos.

Pontevedra es la provincia gallega donde más pesa el alquiler, aunque también se mantiene por debajo de ese umbral, con un 27% de los ingresos familiares. Le siguen Ourense (23%), y A Coruña y Lugo, ambas con un 22%, el porcentaje más bajo de Galicia.

La diferencia con el conjunto de España es especialmente significativa. Mientras una familia media gallega destina como máximo algo más de una cuarta parte de sus ingresos al alquiler, la media nacional se acerca a cuatro de cada diez euros. El estudio del portal inmobiliario refleja así una menor presión del alquiler en Galicia frente a las zonas del país donde el acceso a una vivienda resulta más exigente para los hogares.

En el conjunto de España, nueve capitales superan el 30% de esfuerzo recomendado para alquilar una vivienda . Palma encabeza la clasificación, con el 45% de los ingresos familiares, seguida de Málaga (40%) y Valencia (39%). Madrid y Alicante alcanzan el 38%.

Comprar frente a arrendar

La diferencia no se limita al mercado del alquiler. Comprar una vivienda también supone un menor esfuerzo para los hogares gallegos que para la media española.

España evolución de la tasa de esfuerzo en compra y en alquiler. / idealista

En España, la tasa de esfuerzo para adquirir un piso tipo se situó en el 29% durante el segundo trimestre de 2026. En Galicia, en cambio, las cuatro provincias se mantienen por debajo de ese nivel: Pontevedra registra el porcentaje más elevado, con un 22%, seguida de A Coruña (18%), Lugo (15%) y Ourense (12%). A la vista de estos datos, A Coruña presenta un esfuerzo seis puntos inferior para comprar que para alquilar: 18% frente a 22%. En Lugo la diferencia es de siete puntos, mientras que en Ourense alcanza los once.

Ninguna provincia gallega supera tampoco el 30% considerado recomendable para la compra. En el conjunto de España, sin embargo, cinco capitales rebasan ese umbral: Palma (48%), Madrid (39%), San Sebastián (36%), Málaga (35%) y Barcelona (32%).

En definitiva, el alquiler exige un mayor esfuerzo económico que la compra prácticamente en toda España, aunque la entrada de la hipoteca actúa en muchos casos de barrera para ser propietario.