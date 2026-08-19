Diez horas al día para ganar entre 1.800 y 2.800 euros: UPTA denuncia que 80.000 autónomos gallegos apenas ingresan entre 8 y 13 euros por hora

La asociación de autónomos UPTA denuncia que miles de profesionales por cuenta propia vinculados a oficios y actividades profesionales especializadas en Galicia obtienen ingresos bajos para las horas y el esfuerzo que dedican a su negocio. La organización llama a relacionar los rendimientos netos con el tiempo real de trabajo (esto es, a tener en cuenta lo que vale realmente cada hora de trabajo) para tener una radiografía real de la realidad económica" de cerca de 80.000 autónomos Galicia, entre los que se incluyen electricistas, fontaneros, instaladores, reparadores, mecánicos, técnicos, asesores, abogados o informáticos. La conclusión es que trabajan en torno a diez horas al día (unas 217 horas mensuales) para ganar entre 1.800 y 2.800 euros, lo que supone unos ingresos de entre 8 y 13 euros por cada hora dedicada a la actividad. En concreto, un rendimiento mensual de 1.800 euros equivaldría a unos 8,29 euros por hora; 2.000 euros, a 9,22 euros; 2.200 euros, a 10,14 euros; 2.500 euros, a 11,52 euros, y 2.800 euros, a 12,90 euros.

Para UPTA, mirar únicamente los ingresos mensuales ofrece una imagen incompleta de la situación de estos trabajadores. "Un autónomo puede obtener 2.000 o 2.500 euros al mes y, visto de manera aislada, puede parecer una cantidad razonable. Pero si necesita dedicar 217 horas mensuales para conseguirla, estamos hablando de un rendimiento de apenas 9 o 11 euros por cada hora de trabajo", señala su presidente, Eduardo Abad.

No todas las horas son facturables

La organización advierte además que las 217 horas de dedicación no equivalen necesariamente a 217 horas facturadas a los clientes. Una parte de la jornada se destina a desplazamientos, elaboración de presupuestos, compra de materiales, administración, facturación, atención a clientes, organización o formación. Señala que esta circunstancia adquiere especial relevancia en Galicia por la dispersión territorial.

UPTA señala como ejemplo que un fontanero puede realiza una reparación durante una hora pero haber dedicado otra parte importante de su jornada a llegar hasta el cliente, recoger los materiales y desplazarse después al siguiente servicio. "El precio que aparece en una factura no es lo que gana el autónomo por hora. Detrás de cada servicio hay muchas horas que el cliente no ve y que el profesional necesita trabajar igualmente", explica Abad.

El reto del relevo generacional

La asociación considera que esta cuestión tiene relación directa con la falta de relevo generacional en determinados oficios, como el de electricista, fontanero o instalador, en los que faltan profesionales para atender la demanda de hogares y empresas. UPTA advierte de que será difícil atraer a las nuevas generaciones si para alcanzar unos ingresos suficientes es necesario prolongar de forma constante la jornada laboral. "No podemos construir el futuro del trabajo autónomo sobre jornadas de diez horas para obtener ocho, diez o doce euros de rendimiento por hora", incide Abad, que pone de relieve que se trata de "profesionales cualificados, algunos con décadas de experiencia, que además asumen personalmente todo el riesgo de su actividad".

Así, plantea aumentar el valor económico de cada hora de trabajo mediante una mayor especialización y formación, una mejora de la productividad, la reducción de la burocracia y una mejor organización de la actividad, además de una "valoración adecuada" de los servicios profesionales. "El problema no es que los autónomos gallegos trabajen poco; es exactamente el contrario", sostiene Abad. "Tenemos profesionales que pueden dedicar más de 200 horas al mes a sacar adelante su actividad. El reto es conseguir que todo ese esfuerzo tenga una remuneración acorde con su experiencia, responsabilidad y cualificación".

Para UPTA, el debate sobre el trabajo autónomo debe incorporar, por tanto, una variable que suele quedar en segundo plano: cuánto vale realmente cada hora de trabajo.