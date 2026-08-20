Iberdrola arrasa en Brasil: su filial Neoenergia se corona como la mejor eléctrica del país

Iberdrola refuerza su posición como uno de los grandes referentes del sector eléctrico en Brasil. Su filial Neoenergia ha conseguido siete galardones de las once categorías en las que estaba nominada en los Premios Abradee 2026, los principales reconocimientos de la industria eléctrica del país.

El mayor reconocimiento ha recaído por segundo año consecutivo en Neoenergia Cosern, que ha sido elegida como la mejor distribuidora eléctrica de Brasil. La compañía también se ha impuesto en la categoría de mejor distribuidora del Nordeste y en Gestión Económico-Financiera.

El dominio de Neoenergia se ha extendido también a otras regiones del país. Neoenergia Elektro ha logrado la segunda posición en el ranking nacional y ha sido reconocida como la mejor distribuidora del Sudeste. Además, se ha impuesto en las categorías de Calidad de la Gestión y Gestión de la Innovación, convirtiéndose en la única compañía que competía como finalista junto al resto de empresas del grupo en ambas categorías.

Por su parte, Neoenergia Brasília ha sido reconocida como la mejor distribuidora de la región Norte-Centro Oeste.

Los premios llegan en un momento de fuerte apuesta inversora de Iberdrola por Brasil. A través de Neoenergia, el grupo ha anunciado un plan de 50.000 millones de reales entre 2026 y 2030, unos 9.000 millones de euros, para ampliar, modernizar y digitalizar las redes eléctricas de las zonas en las que opera.

Casi la mitad de esta inversión se destinará a ampliar las infraestructuras para hacer frente al crecimiento de la demanda y acompañar el proceso de electrificación de la economía. El resto se dedicará a la digitalización de las redes, la mejora de la calidad del suministro, el refuerzo de la resiliencia del sistema y la reducción de pérdidas.

17 millones de clientes

Neoenergia cuenta con cinco distribuidoras en Brasil: Coelba, en Bahía; Pernambuco; Elektro, en São Paulo y Mato Grosso do Sul; Cosern, en Rio Grande do Norte; y Brasília, en el Distrito Federal.

En conjunto, estas compañías prestan servicio a cerca de 17 millones de clientes, con una población atendida de casi 40 millones de personas. Neoenergia está presente en 18 estados y el Distrito Federal, cuenta con 4.200 MW de capacidad instalada y opera más de 8.000 kilómetros de líneas de transporte.

La magnitud de sus inversiones también sitúa a Neoenergia como uno de los grandes inversores privados en infraestructuras del país. Según la Asociación Brasileña de Infraestructura e Industrias de Base (Abdib), la compañía fue la empresa privada que más invirtió en infraestructuras en Brasil durante los últimos cuatro años. Solo en 2025 destinó 10.100 millones de reales, alrededor de 1.700 millones de euros, principalmente al negocio de distribución.

Los Premios Abradee reconocen anualmente a las compañías eléctricas con mejor desempeño en áreas como la calidad del servicio, la innovación, la gestión y la atención al cliente. Neoenergia mantiene así el nivel de la edición de 2025, cuando también obtuvo siete galardones y una mención honorífica.

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El nuevo resultado consolida a las distribuidoras de Iberdrola como protagonistas del sector eléctrico brasileño y refuerza la estrategia del grupo de convertir el país en uno de sus principales mercados para el crecimiento de sus redes eléctricas.