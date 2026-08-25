De trabajadores sin experiencia a mano de obra cualificada en las granjas: la fórmula de la andaluza COVAP que Galicia puede replicar

Si conseguir trabajadores para las granjas de leche es una tarea difícil, atraer mano de obra que cuente con formación y experiencia es casi misión imposible. Los gallegos prefieren casi cualquier otro empleo a trabajar en explotaciones agrarias y los extranjeros, que son los que están cubriendo esa necesidad acuciante de personal, llegan sin conocimientos ni bagaje sobre la actividad del sector. Esta realidad se ha convertido en uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta en Galicia un sector en crecimiento, con explotaciones cada vez más grandes en todos los sentidos: número de animales, instalaciones, producción. Esto hace que las granjas no puedan sostenerse sin mano de obra externa.

En la otra punta del país en dirección al sur, a unos 1.000 kilómetros de distancia en línea recta, una de las mayores cooperativas ganaderas de España ha decidido tomar cartas en el asunto para dar respuesta a la necesidad de personal cualificado que tienen sus ganaderos. Se trata de la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches (COVAP), un conglomerado con sede en Córdoba que produce, transforma y comercializa productos lácteos, cárnicos y alimentarios. Suma 2.000 socios, factura más de 1.000 millones de euros al año y es propietaria de Naturleite, el proveedor de Mercadona radicado en el municipio lucense de Meira. Representa a 256 ganaderías de vacuno de leche de Córdoba, Ciudad Real y Badajoz, y vende al año más de 800 millones de litros de leche. ¿Qué camino ha tomado la entidad para contar con trabajadores preparados? Se ha lanzado a formar a personas migrantes, tanto a nivel teórico como práctico. En colaboración con la Cruz Roja, ha desplegado el programa Ordeñando el futuro, a través del cual en estos momentos hay 13 personas de Mali y Senegal aprendiendo en seis ganaderías social de la cooperativa. El periodo de formación es de tres semanas.

De conocimientos sobre la ganadería de leche a ordeñar vacas

La parte teórica está dedicada al conocimiento de la ganadería de vacuno de leche, del animal y de sus ciclos de producción y reproducción. La práctica se centra en la alimentación, ordeño y cuidado de los animales. "Buscamos dar respuesta a una demanda de nuestros ganaderos que precisan de mano de obra formada. Además, es una forma de fijar población en el medio rural, incorporar e integrar personas con altas capacidades que hasta ahora no han encontrado una oportunidad para que se convierta en su medio de vida”, señala Emilio de León, director de Producciones Ganaderas de COVAP

Un espejo en el que mirarse

El paso dado por COVAP puede servir de ejemplo en Galicia, donde cada granja lidia como puede con los problemas para conseguir mano de obra. Recurren sobre todo a trabajadores extranjeros de diferentes nacionalidades: peruanos, marroquís, senegales... Se incorporan a las ganaderías sin experiencia y poco a poco van introduciéndose en la dinámica, en unos casos con más rapidez o facilidad que en otros. También hay casos en los que no se adaptan y optan por saltar a otros sectores. Los titulares de las explotaciones juegan un papel importante a la hora de facilitar su aterrizaje y guiarlos para que aprendan el oficio, sobre todo en los inicios, pero no todos están dispuestos a dedicarles tiempo.