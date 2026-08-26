El gasto en pensiones toca un nuevo récord en agosto, hasta los 14.470 millones de euros

La Seguridad Social destinó en el presente mes de agosto la cifra récord de 14.470,4 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, lo que supone un aumento del 6,2% respecto al mismo mes del año anterior. Así se desprende de los datos divulgados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Esta nómina incluye la revalorización de las pensiones aprobada por el Gobierno para 2026, que alcanza el 2,7% con carácter general, en línea con el IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025. De esta manera, casi tres cuartas partes de la nómina de pensiones contributivas de agosto correspondieron a pensiones de jubilación, con un importe global de 10.626 millones de euros, un 6,7% más que en agosto de 2025.

Al pago de las pensiones de viudedad se destinaron este mes 2.288,6 millones de euros (+4,1% interanual), mientras que a la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente se dedicaron 1.331,4 millones (+6,3%); a la de orfandad se destinaron 185,7 millones de euros (+3,9%) y a la de las prestaciones en favor de familiares, 38,7 millones (+6,1%). Recopilando todos los desembolsos, en total, la Seguridad Social abonó en agosto 10.535.869 pensiones, un 1,5% más que en igual mes de 2025, a más de 9,5 millones de personas, un 1,5% más.

La pensión media de jubilación roza los 1.575 euros mensuales

La pensión media del sistema de la Seguridad Social, que recopila la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y favor de familiares) alcanzó los 1.373,44 euros mensuales en agosto, un 4,6% más que en el mismo mes del año anterior. Sin embargo, si solo se tiene en cuenta la pensión de jubilación, que representa un 75% del total, la cuantía asciende hasta los 1.574,9 euros mensuales, un 4,5% más que en igual mes de 2025. Esta prestación la perciben más de dos tercios del total de pensionistas (6,5 millones de personas),

Por regímenes, el importe de la pensión media de jubilación procedente del Régimen General es de 1.733,7 euros mensuales, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos es de 1.062,1 euros. En la Minería del Carbón, la cuantía de la pensión media es de 3.004,9 euros, y de 1.739,9 euros en el Régimen del Mar. En cuanto a la pensión media de viudedad, en agosto alcanzó los 976 euros al mes, un 4,3% más que en igual mes del año pasado.

Por su parte, la cuantía mensual de las nuevas altas de jubilación en el sistema ascendió a 1.707,2 euros de media, según los últimos datos disponibles, que son de julio.

Suben las jubilaciones demoradas

En otro orden, durante los ocho primeros meses de 2026 se registraron 218.325 nuevas altas en pensiones de jubilación, de las que un 11,8% fueron jubilaciones demoradas voluntarias, lo que supone 7 puntos más que las altas registradas en 2019. Como consecuencia del retraso voluntario del momento del retiro y la menor anticipación, la edad media de acceso a la jubilación se sitúa en 65,4 años, frente a los 64,4 años de 2019. En 2022 entraron en vigor nuevos incentivos para la demora en el acceso a la jubilación y se reconfiguró el marco legal para la jubilación anticipada. Además, según el Ministerio, el 68,6% de los nuevos jubilados accedieron con edad ordinaria (149.863).

La media de tiempo de resolución de los expedientes en julio (último dato disponible) fue de 7,46 días en el caso de la pensión de jubilación y de 8,75 días en el caso de las pensiones de viudedad. Hay que tener en cuenta que el plazo máximo de resolución en estos procedimientos es de 90 días tanto en la prestación de jubilación como en la viudedad.

Complemento para la reducción de la brecha de género

En agosto, un total de 1,66 millones de pensiones cuentan con el complemento para la reducción de la brecha de género, un importe adicional sumado a determinadas prestaciones percibidas por pensionistas que han tenido hijos, para compensar la menor pensión que, estadísticamente, perciben las mujeres por carreras laborales más afectadas por cuidados. Del total, un 70,2% de sus titulares fueron mujeres (1.167.284). El importe medio mensual de este complemento de la pensión es de 76,8 euros.

Del total de pensiones complementadas, el 23,6% corresponde a pensionistas con un hijo (391.640); el 50,8% a beneficiarios con dos hijos (844.607); cerca de un 17,5% lo perciben con tres hijos (291.346) y, por cuatro o más hijos, el 8,1% (133.971). Este complemento, vigente desde febrero de 2021, consiste en una cuantía fija de 36,9 euros al mes por hijo, tras la revalorización aplicada en 2026. La solicitud debe realizarse en el momento en el que se solicita la pensión.