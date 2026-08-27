Una oficina sobre ruedas recorrerá los municipios rurales de Galicia para despertar el espíritu emprendedor entre los jóvenes

Una furgoneta itinerante con parada en distintos municipios gallegos para sembrar la semilla del emprendimiento en las nuevas generaciones y ayudarles a desarrollar proyectos con potencial. Es la nueva acción de la Xunta para fomentar entre los jóvenes la cultura del autoempleo, ya sea poniendo en marcha un negocio propio o creando soluciones que puedan dar respuesta a algunas de las demandas y necesidades del mercado.

Con ese objetivo nace Xeración Emprende, un programa que consolida la apuesta del Gobierno gallego por las oficinas móviles para acercar sus políticas a toda la comunidad, en este caso llevando asesoramiento sobre dos ruedas a distintas localidades para despertar el espíritu emprendedor entre los jóvenes. Es la primera fase de una iniciativa que también incluye formación online y que brindará a los participantes la oportunidad de dar a conocer las ideas y proyectos diseñados en un encuentro final.

Un programa abierto a los concellos que se inscriban

El programa arranca esta semana con las primeras paradas de la oficina itinerante, que hasta finales de octubre recorrerá los concellos rurales que se inscriban. Aquellas localidades interesadas en acoger esta orientación y formación, dirigida también a mujeres, ya pueden sumarse. En cada municipio, la furgoneta y un expositor servirán como punto de encuentro de la campaña.

Acogerán actividades prácticas y de sensibilización orientadas a despertar el interés por el emprendimiento, identificar capacidades y talentos y fomentar la iniciativa necesaria para transformar ideas en oportunidades profesionales. La ruta comienza este viernes en el ayuntamiento pontevedrés de Caldas de Reis y continuará el lunes en Celanova, en Ourense, antes de proseguir por otros municipios que se incorporen al programa.

Un campus virtual de formación y contenidos prácticos

Tras el paso de la oficina itinerante, los participantes interesados podrán acceder a un campus virtual de formación y activación profesional. Este espacio ofrecerá contenidos prácticos relacionados con el emprendimiento, la empleabilidad, la comunicación y la marca personal, las herramientas digitales, la innovación y los recursos de apoyo al desarrollo profesional. El objetivo es que los conocimientos adquiridos durante esta fase sirvan para avanzar en el diseño de un proyecto propio o en la definición de un itinerario de mejora profesional.

En la presentación de Xeración Emprende este miércoles en Santiago, el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, puso en valor el papel que puede jugar esta iniciativa para "contribuír a mellorar as posibilidades de emprego da xente nova e rexuvenecer o tecido produtivo nestes territorios", en relación a los concellos rurales.

Un escaparate para dar a conocer los proyectos más destacados

El broche final al programa lo pondrá un encuentro presencial en el marco de Xuventude na Onda, un evento de dos días organizado por la Xunta en la Cidade da Cultura para conectar el talento joven con los sectores de innovación, ciencia y empresa, favoreciendo la creación de sinergias y oportunidades de colaboración. En ese foro se presentarán los resultados del programa y se entregarán diplomas a las personas que completen la formación en línea. Además, se reconocerán los proyectos más destacados entre los desarrollados durante el itinerario formativo, por lo que será un escaparate para darlos a conocer.

El encuentro contará con la participación de una persona referente en el ámbito del emprendimiento, de la innovación o la creación de contenido, que compartirá su experiencia con los jóvenes participantes.

Con iniciativas como Xeración Emprende, la Xunta busca fomentar la vocación emprendedora en un escenario marcado por la pérdida de peso del autoempleo entre los jóvenes y por la necesidad de relevo generacional en el tejido productivo.