Portugal comprará a la empresa compostelana Urovesa 75 todoterrenos Vamtac por unos 120 millones de euros

Los todoterreno militares de alta movilidad táctica (Vamtac) que la compañía compostelana Urovesa fabrica en su planta de Valga siguen sumando pedidos. Los ministros de Defensa de España y Portugal firmaron este jueves en Oporto un Memorando de Entendimiento que contempla la adquisición conjunta de vehículos militares tipo Vamtac, el modelo más relevante y conocido de Urovesa. En el marco de este acuerdo, el Gobierno luso adquirirá mediante un contrato directo con el Estado español 75 todoterrenos para la Infantería de Marina por valor de unos 120 millones de euros, según confirmó el Ejecutivo de Luís Montenegro.

Está previsto que la entrega de las nuevas unidades de estos 4x4 blindados se realice de forma escalonada entre 2028 y 2030. La operación estará financiada por el instrumento europeo SAFE, diseñado por la UE para acelerar las inversiones de los Estados miembros en capacidades críticas de defensa.

Nueva apuesta por la compañía de Santiago y su blindado estrella

El Gobierno luso ya había comprado a Urovesa 139 Vamtac para el Ejército en 2018 y vuelve a confiar en la empresa para "optimizar las capacidades da existentes". El Ministério da Defesa Nacional confirma que son 75 los vehículos que comprará a Urovesa y el importe de la operación. Irán destinados al Corpo de Fuzileiros, que depende de la Marina portuguesa. "Este programa se enmarca en el proceso de modernización de la Marina y de las Fuerzas Armadas para adaptarse a la nueva realidad geopolítica y a las amenazas actuales y futuras, con el fin de cumplir misiones internacionales y prestar apoyo permanente a la población", señalan.

Vamtac fabricado por Urovesa en Valga / Cedida

Con la rúbrica de la declaración de intenciones se formaliza la participación portuguesa en un futuro acuerdo marco para el suministro de los todoterreno. El acto estuvo presidido por la ministra española Margarita Robles y su homólogo luso, Nuno Melo. "En esta firma y en este memorándum, y en el ejercicio del Programa SAFE, estamos poniendo en valor, no solamente el trabajo conjunto de España y Portugal, sino lo que es más importante, a la Unión Europea y a la Europa de la defensa", señaló Robles. “Es una magnífica noticia para España y Portugal y sobre todo para la Unión Europea, que está firmemente comprometida con la paz y con los valores de seguridad y de defensa", añadió.

Urovesa: "Agradecemos enormemente la confianza"

Desde Urovesa remiten, por motivos de confidencialidad, a las notas de prensa de los ministerios de Defensa de España y Portugal, pero sí comparten la gratitud que sienten por esta nueva apuesta por su vehículo estrella. "Queremos agradecer enormemente la confianza que depositan en nuestras capacidades y productos", trasladan. Y dejan patente el "orgullo" que supone "contribuir al aumento y modernización coordinada de las capacidades de los cuerpos y fuerzas de seguridad de ambos países, a través de la adquisición conjunta de una plataforma terrestre europea, versátil y robusta como el Vamtac".