ADoS, el enganche inteligente para duotrailers creado en Galicia que mejora la movilidad, la seguridad y la eficiencia ambiental de los camiones dobles

En unos tiempos donde la Administración trabaja para fomentar el transporte de mercancías en tren por su menor impacto medioambiental, el sector del transporte por carretera también mueve ficha para no salir penalizado. Y lo hace a través de los nuevos camiones euromodulares, los megatrailers y duotrailers cada vez más frecuentes en las carreteras y que permiten duplicar la carga con dos remolques. En la práctica, son una revolución ya que reducen un 30% las emisiones de CO₂, disminuyen los costes logísticos hasta 30% y optimizan los tiempos de carga y descarga un 5%. Pero afrontan un problema capital: la red viaria gallega y española no está diseñada para sus enormes dimensiones, ya que son configuraciones de 32 metros cuando las carreteras, rotondas y cruces se pensaron para trailers clásicos de 18.

Ante la imposibilidad material de cambiar toda la red viaria, un grupo de empresas lideradas por la Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia (Asime) empezaron a investigar alguna posible solución a nivel industrial. Y es en ese contexto en el que ve la luz ADoS (Advanced Dolly System), el primer dolly o enganche inteligente direccional desarrollado para estos macrotransportes euromodulares.

Junto con Galicia participan en el desarrollo del proyecto Aragón, Andalucía, Madrid y Navarra, a través de una líena de ayudas del Ministerio de Industria y Turismo orientada al impulso de componentes innovadores para un nuevo ecosistema de movilidad.

Así es el nuevo enganche inteligente / Cedida

¿Qué es el dolly ADoS y cómo funciona en la práctica?

ADoS es un dolly (enganche) inteligente bidireccional con dirección activa, sensórica avanzada, algoritmos predictivos y gemelo digital que mejora la maniobrabilidad, la seguridad y la eficiencia de los camiones euromodulares de hasta 32 metros.

Este enganche que une dos remolques de camiones y que tiene ruedas propias es capaz de medir los ángulos existentes entre el la cabeza tractora, el dolly y los remolques, junto con algoritmos predictivos que permitiesen anticipar las maniobras. A ello se suma un sistema de dirección activa operativo tanto hacia adelante como hacia atrás, un gemelo digital para la simulación de escenarios complejos y una interfaz IoT de comunicación etre vehículo y conductor.

De este modo, durante la circulación hacia adelante, la tecnología permitiría mejorar el comportamiento del conjunto y facilitar el cumplimiento de los radios de giro. Por su parte, en dirección marcha atrás, facilitaría operaciones en muelles y áreas de carga que presentan dificultades para los duotrailers convencionales.

Con la aplicación de esta tecnología se buscaba mejorar la maniobrabilidad e incrementar la seguridad y la eficiencia operativa de los camiones euromodulares, destacando una mayor precisión en las maniobras marcha atrás, una optimización del paso por curvas y rotondas y una reducción de las situaciones que obligan a realizar maniobras complejas o requieren tiempos operativos adicionales.

ADoS es, en definitiva, una solución concebida para superar una de las principales barreras a la expansión de los camiones euromodulares: su maniobrabilidad.

Presentación del smart dolly en Zaragoza, con sus impulsores / Cedida

Luz López, de Asime, coordinadora del proyecto: "Tendremos camiones más seguros, eficientes y rentables"

El mecanismo se probó esta semana en Educatrafic, la Escuela de Conducción de Zaragoza. La empresa Dascher se encargó de la demostración práctica, corroborando sobre el terreno la capacidad del sistema para mejorar significativamente la maniobrabilidad de los camiones euromodulares.

Liderado por Asime, el proyecto ha reunido a AEIs, empresas tecnológicas e industriales y centros de innovación de Galicia, Aragón, Andalucía y Navarra. En concreto, en la iniciativa han participado los clústeres ALIA y ONTECH, junto con las empresas Nagual Solutions, Carrocerías Hermanos Rega de Alfoz, Educatrafic, CEL, Merasys y Nexio Ingeniería, además de NAITEC (Centro Tecnológico de Movilidad y Mecatrónica) y Viratec como socio colaborador.

Precisamente Luz López, en representación de Asime y como coordinadora del proyecto ADoS, valora que el Smart Dolly "permitirá mejorar la maniobrabilidad y operativa de estos vehículos, contribuyendo a hacerlos más seguros, eficientes y rentables". En este sentido, señaló que la demostración en pista supone “un paso más al poder demostrar el resultado de todo este trabajo y el potencial de una tecnología desarrollada desde la colaboración entre la industria y el conocimiento.” Asimismo, puso en valor el papel de Asime como entidad líder del proyecto y aseguró que “estamos muy orgullosos de haber coordinado este esfuerzo conjunto y de presentar una solución desarrollada para dar respuesta a retos reales del transporte euromodular”.