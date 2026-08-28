Los jubilados pueden volver a trabajar como autónomos y cobrar el 25% de su pensión: así funciona la nueva jubilación flexible

Las reformas en materia de jubilación y pensiones acometidas en España en los últimos años han desplegado diferentes medidas para incentivar que los trabajadores alarguen sus carreras laborales en un escenario en el que el sistema necesita cotizantes para hacer frente al incremento del gasto en pensiones contributivas.

Además de aumentar los premios a aquellas personas que aplacen su retiro y endurecer las penalizaciones a quienes abandonen el mercado laboral antes de la edad legal ordinaria (jubilación anticipada), el Gobierno aprobó una modificación de la llamada jubilación flexible buscando hacer más atractiva una modalidad por la cual las personas jubiladas pueden trabajar al tiempo que cobran parte de la pensión. La gran novedad es que, a partir de ahora, podrán reincorporarse a la actividad como autónomos y mantener parte de la paga.

Un requisito que enfada al colectivo de autónomos

Hasta ahora esta posibilidad de compatibilizar empleo y pensión estaba limitada al trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial y, desde este jueves, con la entrada en vigor del real decreto aprobado en mayo que modifica la jubilación flexible, se abre al empleo por cuenta propia. Hay un requisito: no haber estado dado de alta como autónomo en los tres años anteriores a la fecha de jubilación.

Una exigencia muy criticada por UPTA Galicia, que denuncia que deja al colectivo en una situación de “clara desventaja”. Reprueba que los trabajadores por cuenta ajena puedan saltar de la jubilación al empleo parcial una vez tengan reconocida la pensión mientras quienes llevan una vida siendo autónomos deben esperar tres años para utilizar esta modalidad flexible.

¿Qué parte de la pensión se cobrará?

Si deciden acogerse a esta vía y compaginar un trabajo autónomo con la pensión de jubilación, cobrarán el 25% de la paga que le corresponde.

La reforma tendrá efectos de ahora en adelante, es decir, las pensiones de jubilación flexible iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor del decreto seguirán rigiéndose por la normativa anterior.

Más incentivos para compaginar la jubilación con un empleo asalariado a tiempo parcial

En caso de compatibilizar la jubilación con un empleo asalariado en una empresa, también hay novedades. La jornada a tiempo parcial podrá situarse entre el 33% y el 80% de lo que sería la jornada de un trabajador a tiempo completo. Antes de la reforma, la horquilla era de entre el 25 y el 75%. La cuantía de la pensión se reducirá en proporción inversa a la disminución de la jornada de trabajo.

También se mejoran los incentivos económicos por jubilación flexible. Como novedad, cuando se acceda a esta modalidad pasados al menos seis meses desde el retiro, el jubilado percibirá un porcentaje adicional de pensión que dependerá del porcentaje de jornada parcial que se realice. Las personas que se encuentren entre el 55 y el 80% de la jornada a tiempo completo verán incrementado el importe de la prestación un 25%, calculado sobre el importe que viniera percibiendo antes de acceder a la jubilación flexible. En el caso de que las jornadas sean superiores al 33% e inferiores al 55%, la pensión subirá un 15% adicional.

Trabajar más para sostener el sistema de pensiones

El objetivo último es incentivar el retorno al mercado laboral de aquellas personas que llegan al retiro. Diversos expertos venían advirtiendo que la jubilación flexible en España era poco atractiva y estaba muy limitada. El Gobierno busca, por un lado, evitar que el gasto en pensiones suba con más fuerza todavía en un escenario en el que el sistema debe afrontar la jubilación de la generación del baby boom y la cuantía de las nuevas pensiones es cada vez más alta. Y, por otro, que las personas coticen durante más años, de forma voluntaria, precisamente para generar más ingresos a la Seguridad Social.

Casi 20.000 nuevos jubilados en un año en Galicia

En Galicia hubo el año pasado 19.212 altas iniciales de jubilación, esto es, personas que acceden al sistema, 9.000 de ellas en la provincia de A Coruña. El Estado abona en el conjunto de la comunidad algo más de 493.200 pensiones de este tipo en la actualidad, con un importe medio de 1.357,67 euros.