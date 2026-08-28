La tensión con Irán, la deuda de EEUU y la fiebre por la IA marcan el pulso de los mercados

Los mercados afrontan la vuelta del verano marcado por el aumento de la tensión entre EEUU e Irán, el deterioro de las cuentas públicas estadounidenses y el impulso de las grandes compañías vinculadas a la IA. El Ibex 35 lo hace, además, en zonas de máximos históricos por la excelente marcha del sector bancario, unos márgenes de beneficios sólidos gracias a los tipos de interés y unos dividendos nunca vistos.

Pero el gran protagonista de este final de agosto es el presidente de EEUU, Donald Trump, que acaba de declarar el estrecho de Ormuz como "nuevo territorio" estadounidense tras expirar el plazo de 60 días que se dieron EEUU e Irán para negociar un acuerdo y sin visos de que la paz regrese a Oriente Medio. También ha anunciado "la operación económica más devastadora jamás emprendida contra un país": ha prometido "una guerra económica y un aislamiento sin precedentes" contra Irán y ha avisado de "tremendas consecuencias económicas" para cualquier país que permita que bancos, empresas, aeropuertos o entidades faciliten ayuda a Teherán.

El líder republicano ha puesto el foco en el contrabando de petróleo, las transferencias de efectivo, las casas de cambio, los registros de buques y las empresas pantalla, actividades que, afirma, "deben terminar ahora". Ha bautizado la ofensiva como un "día D económico" y ha reclamado a los aliados de Washington que se sumen para "aislar y derrotar la amenaza iraní". También ha reiterado que Irán "nunca tendrá un arma nuclear".

La respuesta de Teherán no se ha hecho esperar. El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araqchi, ha asegurado que la declaración de "guerra económica" responde a una crisis "sin precedentes" dentro de EEUU y que la nueva estrategia "solo traerá más derrotas" para Washington. Araqchi ha acusado a la Casa Blanca de practicar "terrorismo económico" y ha advertido de que sus medidas amenazan la economía global. El viceministro de Exteriores, Kazem Qaribabadi, ha calificado la ofensiva como la "siguiente derrota" de EEUU. China también ha rechazado el endurecimiento de la presión. El portavoz de Exteriores, Lin Jian, ha defendido que "las sanciones y la presión no ayudarán a resolver el problema" y ha pedido una salida política y diplomática.

Más inquietud fiscal y más inflación

La escalada coincide con una creciente inquietud por la situación fiscal de EEUU. La deuda nacional ha superado por primera vez los 40 billones de dólares, hasta 40,047 billones, según el Departamento del Tesoro: 32,26 billones corresponden a deuda en manos de los inversores privados, y 7,78 billones, en manos de la Administración pública. Este año, el pasivo ha aumentado en 1,5 billones de dólares, tras superar los 39 billones en marzo. Durante el segundo mandato de Trump, la deuda ha crecido en casi cuatro billones. "Cuanto más nos endeudamos, más exacerbamos la inflación, más relegamos otras prioridades y más vulnerables somos ante emergencias internas y turbulencias internacionales", lamenta Maya MacGuineas, presidenta del Comité para un Presupuesto Federal Responsable.

Este escenario de conflicto entre EEUU e Irán tiene sus réplicas en el mercado del petróleo y, consecuentemente, en el ahorro de las familias, a través de la inflación. El barril de Brent se sitúa por encima de los 90 dólares, con un alza anual del 38,5%, cifras similares que también se anota la referencia estadounidense, el West Texas. La inflación de la zona euro repuntó una décima en julio, hasta el 2,9% interanual, mientras que la del conjunto de la UE aumentó también una décima, hasta el 3%. Una evolución que se explica principalmente por el encarecimiento de la energía, según datos de Eurostat. Se espera que el Banco Central Europeo (BCE) eleve los tipos de interés el 10 de septiembre desde el 2,25% actual.

Anthropic espera debutar en bolsa

Frente a este escenario, la IA continúa actuando como uno de los motores de Wall Street. Anthropic estudia debutar en bolsa en otoño con una valoración de al menos 2 billones de dólares, según inversores citados por Financial Times. La compañía presentó en junio documentación confidencial ante la SEC para preparar una posible oferta pública inicial.

La carrera inversora en IA también se refleja en Nvidia, que se ha aliado con los mayores fondos de Wall Street -Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs y KKR- para impulsar la financiación de centros de datos y movilizar más de 500.000 millones de dólares. El fin es financiar fábricas de IA para una demanda de procesamiento en rápido crecimiento.

A la euforia por la IA se suma una preocupación creciente: que el enorme volumen de inversión necesario para financiar centros de datos, chips e infraestructuras esté alimentando una burbuja de deuda. El riesgo es que unas expectativas de rentabilidad demasiado optimistas dejen elevados niveles de apalancamiento si el crecimiento del sector decepciona.

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Los inversores encaran así una combinación de riesgos y estímulos: por un lado, más presión geopolítica y fiscal , y por otro, un nuevo ciclo de inversión tecnológica. El pulso con Irán, el coste de financiar la deuda y la capacidad de la IA para sostener sus valoraciones marcarán el tono de los mercados.