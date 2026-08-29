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Recepción

León XIV recibe en audiencia a Ignacio Galán, presidente de Iberdrola

La visita del empresario al pontífice se enmarca en el contexto del 125 aniversario de la compañía eléctrica

El Papa León XIV saluda a Ignacio Galán, presidente de Iberdrola.

El Papa León XIV saluda a Ignacio Galán, presidente de Iberdrola.

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EFE

Ciudad del Vaticano

El papa León XIV recibió este viernes en audiencia en el Vaticano al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y a su consejero delegado, Pedro Azagra, según consta el boletín informativo diario de la Santa Sede.

La visita de Sánchez Galán y Azagra al pontífice se enmarca en el contexto del 125 aniversario de Iberdrola, que se celebra este año con el lema "125 años luz", confirmaron a EFE fuentes de la empresa española.

Iberdrola -fundada en 1901 como Hidroeléctrica Ibérica- está considerada la mayor eléctrica de Europa y una de las dos mayores del mundo por capitalización bursátil.

En su encuentro, Sánchez Galán y Azagra explicaron al papa la impronta y expansión internacional de la compañía, los procesos de electrificación de las economías y el compromiso de Iberdrola con la sostenibilidad y medio ambiente, de acuerdo a las fuentes consultadas.

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El presidente de Iberdrola obsequió al pontífice con un ejemplar del libro 'Tratos y contratos de mercaderes y tratantes', del economista y filósofo dominico español del siglo XVI Tomás de Mercado. Se trata de una edición especial de la Universidad de Salamanca, cuyo Consejo Social preside Sánchez Galán.

Fuente: El Periódico

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