Tim Cook, sucesor de Steve Jobs, se despide como director ejecutivo de Apple

Tim Cook, el líder que tomó las riendas de Apple tras la muerte de su venerado fundador, Steve Jobs, se prepara para dejar su puesto como director ejecutivo el próximo 1 de septiembre, tras convertir a la empresa en un gigante de cuatro billones de dólares.

Tras casi 15 años al frente, Cook, de 65 años, pasará a ser presidente ejecutivo de la junta directiva y cederá el mando a John Ternus, actual vicepresidente senior de Ingeniería de Hardware.

Más allá del iPhone

Cuando Cook asumió el liderazgo en 2011, poco antes del lanzamiento del iPhone 4S y la versión original de Siri, era un hombre de operaciones que trabajaba entre bastidores, una figura relativamente desconocida fuera de la empresa.

Bajo su mandato, Apple pasó de tener una capitalización de mercado de 350.000 millones de dólares a convertirse en un gigante tecnológico de cuatro billones de dólares.

En estos años, la compañía de la manzana mordida ha multiplicado su tamaño aproximadamente por diez, alcanzando unas ventas anuales de iPhone por valor de unos 200.000 millones de dólares y se ha convertido en un gigante de los servicios que genera más de 100.000 millones de dólares al año gracias a negocios como la App Store, Apple Pay e iCloud.

Cook cerró acuerdos clave con competidores chinos, negoció hábilmente con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca -en 2025 regaló al mandatario republicano una placa de vidrio grabada con una base de oro de 24 quilates durante el anuncio de una inversión de 100.000 millones de dólares de Apple en manufactura y empleos en EEUU.- y adquirió Beats, la empresa del rapero Dr. Dre.

Durante su gestión, impulsó nuevas categorías y servicios como Apple Watch, AirPods, Apple Music, Apple TV y las gafas Apple Vision Pro, aunque optó por descartar otros proyectos a largo plazo como el esperado coche eléctrico, conocido internamente como Proyecto Titán, tras una década de desarrollo e inversiones millonarias. Además, abrió un estudio de cine que logró llevarse el Óscar a mejor película por 'CODA'.

Un líder discreto

Nacido en un pequeño pueblo de Alabama, Cook es una persona profundamente reservada. Se graduó en ingeniería industrial por la Universidad de Auburn en 1982. Tras trabajar 12 años en IBM, obtener un posgrado en negocios en la Universidad de Duke y pasar por Intelligent Electronics y Compaq, fue reclutado por Jobs en 1998.

En el ámbito, Cook ha utilizado su plataforma para defender los derechos civiles. En 2013 escribió un artículo en The Wall Street Journal apoyando leyes federales para proteger a trabajadores gays, lesbianas y transgénero, y un año después, en 2014, anunció públicamente su homosexualidad.

Su liderazgo también enfrentó duras pruebas. A partir de 2011 y 2012, tras varios suicidios y accidentes, las condiciones en las fábricas chinas de sus proveedores estuvieron bajo un intenso escrutinio.

Cook respondió con transparencia, publicando listas anuales de proveedores, sus ubicaciones y las horas de trabajo de más de un millón de empleados de las fábricas.

Según Forbes, Cook posee más de tres millones de acciones de Apple de las que ha vendido más de 1.000 millones de dólares y es miembro de la junta de Nike desde 2005.

Su "uniforme" nada tiene que ver con el cuello vuelto negro de Jobs, pero al igual que su antecesor rara vez cambia: vaqueros oscuros, polos y zapatillas Zegna sin cordones de 1.200 dólares.

Tampoco ha fallado a su entrañable tradición de visitar la tienda de la Quinta Avenida de Nueva York para tomarse fotos con los compradores -que han esperado horas para ser los primeros- en los días de grandes lanzamientos.

Ahora, a las puertas del lanzamiento del primer iPhone plegable y de una Siri impulsada por inteligencia artificial, el ejecutivo da un paso al lado.

Como presidente ejecutivo, Cook ayudará a la empresa a relacionarse con legisladores de todo el mundo.

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"Ha sido el mayor privilegio de mi vida ser el director ejecutivo de Apple y que se me haya confiado liderar una empresa tan extraordinaria", expresó Cook en un comunicado de Apple sobre su despedida.

Fuente: El Periódico