Los productores ecológicos gallegos, al límite por la sequía: piden usar forrajes convencionales para alimentar al ganado

A las voces que desde el campo gallego vienen alertando del impacto de la sequía en la disponibilidad de alimento para los animales se suma ahora la de los productores en ecológico. A través de la asociación Proecogal, urgen medidas de apoyo al sector, entre ellas permitir el uso temporal de hierba seca o forrajes convencionales de proximidad para paliar la pérdida de alimento ecológico provocada por la escasez de lluvia y las altas temperaturas.

El colectivo explica que la falta de pastos y forrajes está provocando que las reservas para afrontar el invierno ya se estén agotando en pleno verano. Esta situación aboca a las explotaciones a acudir antes de lo previsto al mercado para garantizar la alimentación del ganado, pero la escasez es generalizada y los precios se han disparado, como ha ocurrido con la paja, la alfalfa o el cereal.

Suavizar exigencias ante una situación "excepcional"

Con ese telón de fondo, desde Proecogal hacen un llamamiento a las administraciones para que “actúen ya” y desplieguen “mecanismos excepcionales para una situación excepcional”. Una de las medidas que solicitan es la de autorizar que los productores que se queden sin alimento en ecológico para sus animales puedan usar temporalmente hierba seca o forrajes convencionales de proximidad. Alegan que sería un recurso “puntual” y “siempre dentro del marco de la normativa europea”.

Soluciones inmediatas y un plan a futuro

Solicitan medidas de alivio "antes de que las reservas se agoten completamente”. En este punto, piden al Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica de Galicia (Craega) y la Consellería do Medio Rural actúen de manera “coordinada” para buscar una solución. “No vamos a dejar de insistir hasta que se adopten medidas que permitan afrontar esta situación”, advierten.

Y llaman a prepararse a futuro, trazando un plan específico de adaptación del sector ecológico gallego a la sequía, a la vista de que los episodios de calor extremo y escasez de lluvia son cada vez más frecuentes.