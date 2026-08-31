El sector eólico reivindica el desbloqueo de los parques paralizados en Galicia para aliviar el coste de la vida

La Asociación Eólica de Galicia (EGA) reivindica la puesta en marcha de más parques eólicos como vía para aliviar el coste de la vida ante la escalada de los precios energéticos. En un contexto de encarecimiento de la luz, el gas y el petróleo, la patronal que representa a los promotores defiende que, si se hubiesen instalado en los montes gallegos los en torno a 3.000 megavatios (MW) de potencia eólica paralizada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el bolsillo de los consumidores sentiría menos presión.

La entidad incide en que la comunidad puede "jugar un papel esencial" a la hora de "conquistar la soberanía energética" y lograr "precios bajos" para la electricidad, pero para ello llama a desatascar la instalación de aerogeneradores. "Nuestra capacidad y potencial de generar energía renovable es enorme siempre y cuando logremos desarrollar los proyectos eólicos con declaración ambiental favorable y sus correspondientes permisos de construcción. Porque deambulan por una especie de limbo judicial un centenar de parques y varias líneas de evacuación eléctricas", critica la EGA, en un escenario en el cual el TSXG sigue sin pronunciarse sobre los proyectos suspendidos de manera cautelar en los últimos años. La patronal también sigue esperando la "aplicación efectiva" en España del concepto de interés público superior para las energías renovables fijado por la Unión Europea en 2023.

El impacto de la sequía en la generación hidráulica

La patronal del sector sostiene que un mayor despliegue eólico contribuiría a contener el impacto de los precios energéticos sobre la inflación, al tratarse de una de las fuentes más económicas para producir electricidad, junto con la hidráulica. En este punto, llama la atención sobre el impacto de la sequía. "Si falta el agua, ya solo nos queda el viento como energía propia y renovable", señala. Con este telón de fondo, llama a aprovechar en Galicia el recurso del viento. "China, uno de los principales países contaminantes del planeta, ha dado un extraordinario empujón a las energías renovables, hasta el punto de que aumentarán un 8% este año. Los gigantescos centros de datos previstos en Aragón empiezan a sufrir retrasos por falta de agua", esgrime.

Subida de los tipos de interés por la inflación energética

A la vista de la situación, la EGA apunta a un otoño "de sufrimiento sin paliativos". "Las reservas energéticas están en mínimos y los precios de los combustibles fósiles siguen creciendo sin parar", señala la eólica. La patronal augura, además, que la subida de la inflación y de los precios energéticos "provocará una nueva subida de los tipos de interés", lo que repercutirá en las familias y empresas a través de una financiación más cara.

Afirma que la inflación energética supone "un serio problema de dependencia, porque cuanto más petróleo y gas importamos, más expuestos estamos a guerras, crisis geopolíticas y decisiones tomadas fuera de Europa".