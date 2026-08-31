Los trabajadores gallegos aportarán más de su nómina para sostener las pensiones: casi 46 euros al año de media en 2027

En 2023 se puso en marcha una cotización adicional en la nómina de todos los trabajadores para contribuir a costear el creciente gasto en pensiones. Se llama Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y consiste en retirar un porcentaje de la nómina para ir formando un colchón que ayude a sufragar las pagas contributivas y no contributivas ante el esperado repunte de la factura en los próximos años por la jubilación de la generación del baby boom, la cohorte más numerosa. Esa retención ha aumentado cada año desde que comenzó a aplicarse y 2027 traerá una nueva subida, de modo que la aportación de los trabajadores pasará a ser mayor a partir del 1 de enero.

Se aplica a todos los cotizantes a la Seguridad Social, tanto asalariados como autónomos. Su pago se reparte entre el trabajador y la empresa. Empezó en el 0,6% en 2023, subió al 0,7% en 2024, al 0,8% en 2025, alcanzó el 0,9% este año y llegará al 1% en 2027. De ese porcentaje, el trabajador asumirá el 0,17% y la empresa cargará con el 0,83% restante.

La aportación media sube a 3,8 euros al mes, pero depende del sueldo

Si tomamos la base de cotización media en el régimen general en Galicia, situada en la actualidad en 2.213 euros al mes, la aportación del trabajador a la hucha de las pensiones subirá hasta casi 3,8 euros al mes, lo que al cabo del año supone contribuir con algo más 45 euros del sueldo. Los autónomos, por su parte, pagan el 1% íntegro, porcentaje que deben aplicar a su base de cotización para hacer cuentas.

Cuánto mayor sea, mayor será la cantidad a pagar. Con la base máxima de cotización para 2026 (la de 2027 aún no se conoce), de 5.101.2 euros al mes, los trabajadores con los salarios más altos pueden llegar a aportar 104 euros al año (8,67 euros al mes), y los autónomos con mayores ingresos unos 51 euros al mes y 612 al año. En todo caso, para la mayoría de personas la cantidad será menor y proporcional al salario.

Ejemplos con varios sueldos

A modo de ejemplo, con un salario bruto de 1.600 euros el trabajador aportará 2,72 euros al mes y la empresa 13,28 euros; con 2.000 euros el recargo será de 3,4 y 16,6 euros, respectivamente; con 2.500 euros la deducción se reparte en 4,25 euros para el empleado y 20,7 para el empleador; y con 3.000 euros la carga asciende a 5,1 y 24,9 euros, respectivamente.

El MEI se aplica de forma automática en la nómina y no aumenta la cuantía de la pensión futura. Es un mecanismo pensado para que todos los cotizantes aporten una cuantía extra al pago de las pensiones, que cada vez suponen un esfuerzo económico mayor para las arcas del Estado por el aumento tanto de perceptores como del importe. Además, el sistema afronta el retiro de la generación más numerosa y eso tensará las cuentas.

La cotización adicional seguirá subiendo

Esta cotización adicional seguirá subiendo hasta 2029. En 2028 se retendrá un 1,1% (a cargo del trabajador el 0,18% y de la empresa un 0,92%) y al año siguiente la aportación se repartirá en un 0,2% y un 1%, respectivamente. En principio, la cotización del MEI se mantendrá hasta 2032. A partir de ese año, y solo si se cumple el objetivo (se prevé que se recauden entre 2.000 y 3.000 millones de euros de media al año) se analizará la posibilidad de eliminarlo o su continuidad hasta 2050.