CSIF convoca a la plantilla de Correos a movilizarse por el incumplimiento del Acuerdo Marco
El sindicato denuncia que en la última década se han perdido más de 22.000 empleos, y el 70% de personal en oficinas tiene contratos parciales
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha convocado a la plantilla de Correos de toda España a movilizarse este jueves 3 de septiembre frente a las oficinas principales de cada provincia para reclamar el cumplimiento del Acuerdo Marco firmado el 31 de diciembre de 2024.
El sindicato denuncia que la empresa pública postal no ha avanzado en los compromisos incluidos en dicho acuerdo, entre ellos el refuerzo de la plantilla, la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales, la transformación de los contratos a tiempo parcial en jornadas completas y el inicio de un plan de rejuvenecimiento de la plantilla.
CSIF sostiene que estas medidas eran necesarias para garantizar la prestación del servicio postal y mejorar las condiciones de los trabajadores de Correos, pero considera que la falta de aplicación del acuerdo está generando malestar entre la plantilla.
Esta concentración supondrá el inicio de un calendario de movilizaciones que continuará el jueves 17 de septiembre con nuevas protestas en toda España y culminará el miércoles 30 de septiembre con una concentración multitudinaria en Madrid. En esta última cita, CSIF reclamará un cambio inmediato en la gestión de Correos y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la plantilla.
El sindicato recuerda que el anuncio de estas movilizaciones, realizado en julio, ya provocó cambios en la estructura directiva de la empresa pública, con la sustitución del director de Recursos Humanos, Fernando Ramírez, por Jaime Pérez de la Cruz, quien toma posesión del cargo este jueves.
Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas
- Galicia afronta un nuevo episodio de calor extremo: la Xunta activa la alerta roja por temperaturas de hasta 38 grados
- El negocio de Santiago con 136 años que se adelantó a la venta online: 'El Internet de antes eran los buses
- De rodarse muy cerca de Santiago al ‘prime time’ de Antena 3: así es la serie que revive hoy en TV la Galicia del siglo XX
- La historia de cuatro profesores que llegan con plaza a las aulas gallegas: 'As ganas superan o medo
- El coro compostelano que busca nuevas voces te espera en el IES de Sar
- Solo cinco grados de la USC en Santiago mantienen vacantes a las puertas del inicio de curso
- Así son los 1.012 docentes que se incorporan a las aulas gallegas: 32 años de media y destino en 194 municipios
- Santiago recibirá una inversión millonaria del Estado para vivienda asequible en zonas de mercado tensionado