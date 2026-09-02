Vuelco en la venta de coches en Galicia: ya se matriculan cuatro electrificados por cada diésel o gasolina

Agosto fue un buen mes para la red de concesionarios en Galicia, al menos en lo que a ventas se refiere. Se matricularon un total de 2.480 turismos y todoterrenos, lo que supone un 14,2% más que un año antes. Es la cifra más alta para un agosto desde 2020, cuando se habían cerrado 2.825 operaciones. El sector sigue así dando pasos en la remontada, apoyado en el dinamismo de la demanda de coches electrificados, que siguen subiendo marchas y ya protagonizan tres de cada cuatro matriculaciones.

El mes pasado salieron de los puntos de venta 1.857, lo que supone una penetración del 75%. La elección de turismos con sistemas de propulsión alternativos a los tradicionales creció así un 25,5% respecto a agosto de 2025. Los híbridos convencionales siguen siendo los favoritos entre quienes cambian de coche, con 1.063 unidades matriculadas, un 8,5% más. Pero los que más aceleraron fueron los eléctricos: los 477 que salieron de los concesionarios gallegos suponen casi el doble que un año antes (+95,5%). Superaron a los híbridos enchufables, con 317 transacciones, un 23,8% más.

Continúa el freno de los coches de combustión

Al ascenso en las ventas de estas dos últimas tecnologías contribuyó la puesta en marcha del plan estatal de ayudas Auto+, vigente desde el pasado 24 de julio. En cualquier caso, los recelos de muchos conductores hacia el coche eléctrico parecen estar desapareciendo. Las cifras de las patronales de fabricantes (Anfac) y de vendedores (Faconauto y Ganvam) muestran al menos que ya han adelantado a la gasolina y, especialmente al diésel. Hay un dato significativo de ese vuelco en el mercado: en agosto solo se matricularon 75 turismos diésel en Galicia, lo que representa un 21% menos que en el mismo mes de 2025.

Influye el hecho de que las marcas fabriquen cada vez menos vehículos con esta propulsión, llegando a eliminar directamente las versiones diésel. Pero la principal razón es que han perdido casi todas las ventajas que los hicieron populares. Ya no son la alternativa para ahorrar en combustible. Además, para cumplir con las normativas anticontaminación cada vez más estrictas, los diésel modernos necesitan sistemas complejos, como filtro de partículas, EGR o AdBlue, que elevan la probabilidad de sufrir averías que conllevan reparaciones costosas. Por otra parte, las etiquetas ambientales importan cada vez más a la hora de comprar coche nuevo.

En el caso de los motores a gasolina, la caída no está siendo tan intensa, pero también han ido perdiendo terreno en la demanda. En agosto se matricularon 422, un 5,2% menos. Hay que tener en cuenta que muchos coches que antes se vendían como gasolina puros ahora llevan una microhibridación. Técnicamente siguen utilizando un motor de gasolina como principal fuente de energía, pero comercialmente y en las estadísticas suelen entrar dentro de categorías híbridas.

El acelerón de los chinos

Otra de las tendencias que confirman los datos del sector es la creciente elección de marcas chinas. Entre enero y agosto se matricularon en Galicia 1.053 unidades de MG, enseña de SAIC, el gigante chino de la automoción que instalará en Ferrol su primera fábrica en Europa. También se adquirieron 953 turismos de la marca BYD; 465 de Omoda; 214 de Jaecco; y 139 de Leapmotor. Lo que hace poco tiempo era una excepción en las carreteras de la comunidad ahora es cada vez más frecuente.

¿Y cuáles fueron los coches más vendidos en la provincia de A Coruña en lo que va de año? La japonesa Toyota está en lo alto del podio, con 1.386 unidades, seguida de Kia (658) y Dacia (570).