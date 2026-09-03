La Audiencia de A Coruña confirma la nulidad de una tarjeta revolving y ordena la devolución de 28.000 euros

Pagar durante años y comprobar que la deuda apenas baja. Esa es una de las situaciones asociadas a determinadas tarjetas revolving que vuelve a quedar bajo el foco de los tribunales. La Audiencia Provincial de A Coruña ha confirmado la nulidad de una tarjeta de crédito de Wizink contratada en el año 2000 y la obligación de la entidad de devolver al cliente todo lo abonado por encima del dinero que realmente utilizó.

El procedimiento ha terminado con Wizink consignando judicialmente 28.685,10 euros, cantidad que deberá ser entregada al afectado tras quedar firme la resolución.

El consumidor estuvo representado por Oulego Abogados y Consultores, despacho especializado en Derecho bancario y financiero.

El origen del litigio se encuentra en una tarjeta revolving contratada hace más de 25 años. En primera instancia, el tribunal consideró que existía falta de transparencia tanto en la cláusula relativa a los intereses remuneratorios como en el propio sistema de pago.

La consecuencia fue la nulidad del contrato y la condena a Wizink a devolver al cliente todas las cantidades pagadas que superasen el capital del que realmente había dispuesto, junto con los intereses correspondientes y las costas judiciales.

La entidad financiera recurrió aquella decisión, pero la Audiencia Provincial de A Coruña confirmó la sentencia favorable al consumidor.

Cuotas bajas que pueden alargar la deuda durante años

Una de las claves de la resolución está en la forma en la que funcionan las tarjetas revolving y, especialmente, en la dificultad que puede tener un consumidor para conocer de antemano cuánto acabará pagando.

La Audiencia considera que, en este caso concreto, un consumidor medio no estaba en condiciones de conocer adecuadamente la carga económica que implicaba el producto ni de entender con claridad su funcionamiento.

En este tipo de financiación, los intereses y las comisiones pueden incorporarse de nuevo a la deuda pendiente. Si, además, el cliente elige cuotas reducidas en comparación con la cantidad que debe, puede pasar largos periodos pagando intereses mientras apenas consigue reducir el capital pendiente.

El tribunal aprecia por ello falta de transparencia y considera abusiva la cláusula al entender que genera un desequilibrio importante en perjuicio del consumidor.

La resolución señala además que Wizink no aportó prueba suficiente para acreditar que hubiera facilitado al cliente, antes de contratar, las explicaciones necesarias para entender el funcionamiento real del producto y su coste económico.

“Este caso refleja perfectamente el problema que hemos encontrado durante años con muchas tarjetas revolving: clientes que pagan cuotas durante muchísimo tiempo y que, pese a ello, comprueban que la deuda apenas disminuye”, explica José Ramón Oulego, socio director de Oulego Abogados y Consultores.

Según señala el abogado, la cuestión no pasa únicamente por conocer el porcentaje de interés aplicado, sino por que el consumidor pueda entender antes de firmar cuánto puede terminar pagando y de qué manera se amortizará realmente la deuda.

La sentencia tiene en cuenta, entre otras resoluciones, la doctrina reciente del Tribunal Supremo sobre las tarjetas revolving y el riesgo de que este sistema mantenga al consumidor vinculado a una deuda durante un periodo muy prolongado.

La información facilitada antes de la contratación debe permitir conocer aspectos como la TAE, la recomposición continuada del crédito, la reducida amortización de capital cuando se pagan cuotas bajas y la capitalización de los intereses.

Desde Oulego Abogados y Consultores señalan que todavía existen consumidores con tarjetas revolving contratadas hace años que desconocen si sus contratos cumplen los actuales requisitos de transparencia fijados por los tribunales.

El despacho apunta especialmente a los casos en los que el cliente ha pagado una cuota fija durante mucho tiempo y percibe que la deuda disminuye muy lentamente, ha soportado intereses elevados o no recuerda haber recibido una explicación clara antes de contratar sobre las consecuencias económicas de este sistema.

“No todas las tarjetas revolving son automáticamente nulas”, advierte José Ramón Oulego. Cada contrato, señala, debe estudiarse de forma individual. Sin embargo, cuando no existió información precontractual suficiente para comprender el coste y los riesgos del producto, puede existir base para una reclamación.

En este procedimiento, esa revisión judicial se ha traducido finalmente en la devolución de 28.685,10 euros al consumidor.