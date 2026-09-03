Seis tecnológicas gallegas buscan negocio en Colombia: de la IA a la ciberseguridad

El sector tecnológico gallego mira cada vez más lejos para encontrar nuevos clientes y oportunidades de crecimiento. Colombia se ha convertido esta semana en uno de esos mercados estratégicos, con una delegación de empresas gallegas desplazada al país para explorar acuerdos comerciales, posibles inversiones y alianzas con compañías e instituciones locales.

La misión está organizada por el Clúster TIC Galicia y reúne a Altia, APDTIC, authUSB, Quobis, Redegal y Sg Tech, compañías con sede o fuerte implantación en Galicia y perfiles que van desde la ciberseguridad hasta el derecho digital, las telecomunicaciones, la inteligencia artificial o los servicios de transformación tecnológica.

Uno de los principales puntos de la agenda es la participación en la 41 edición de Andicom, que se celebra en Cartagena de Indias y está considerado uno de los principales congresos tecnológicos de Latinoamérica. El encuentro pone este año el foco en la inteligencia artificial bajo el lema Unleashing The Power of AI.

Pero el viaje va más allá de la asistencia al congreso. Las empresas tienen programadas también reuniones en Bogotá con organismos públicos, asociaciones empresariales y entidades del país, entre ellas el Ministerio TIC, la Cámara de Comercio de España en Colombia, la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, Invest in Bogotá, Asobancaria, ETB y Fedesoft.

Cada compañía llega a Colombia con objetivos diferentes. La consultora compostelana APDTIC busca abrir nuevas vías de colaboración con despachos y entidades que necesiten asesoramiento en derecho digital europeo, especialmente en privacidad, inteligencia artificial, gobernanza del dato, anonimización, ciberseguridad y contratación tecnológica.

“Colombia es un mercado estratégico por su dinamismo tecnológico y empresarial y una puerta de entrada para reforzar nuestra presencia en Latinoamérica y establecer alianzas”, señala André Castelo, sociodirector de APDTIC.

La empresa Quobis, con sede en O Porriño y especializada en comunicaciones empresariales seguras, pretende reforzar su posición en Colombia mediante acuerdos con operadores de telecomunicaciones, integradores de sistemas y administraciones.

La compañía quiere avanzar en proyectos relacionados con la modernización de las comunicaciones empresariales y los centros de contacto, utilizando su plataforma Quobis Collaborator, además de localizar socios que faciliten la implantación de sus soluciones en el país.

Colombia, una puerta de entrada para la expansión de las empresas gallegas

La búsqueda de una presencia estable en Latinoamérica es también uno de los objetivos de Redegal. La multinacional nacida en Ourense considera Colombia uno de los mercados prioritarios dentro de su estrategia de crecimiento en la región.

Su intención, según explica su chief revenue officer, David Lastra, es construir una presencia “propia, estable y cercana al mercado”. La compañía aprovechará Andicom para presentar su modelo de servicios digitales apoyados en inteligencia artificial y orientados a convertir los datos en decisiones empresariales.

Por su parte, Altia, cuya sede principal se encuentra en A Coruña, utilizará la misión para conocer con mayor detalle el mercado colombiano de servicios de digitalización, identificar posibles socios y analizar oportunidades de inversión.

Su director de Desarrollo Corporativo, Jesús María Deza, señala que la compañía busca detectar oportunidades vinculadas a sus capacidades tecnológicas e identificar posibles alianzas con empresas locales.

También viaja a Colombia la viguesa authUSB, especializada en ciberseguridad. La compañía quiere establecer acuerdos con socios locales y participar en proyectos relacionados con la protección de la información y de infraestructuras críticas.

Durante Andicom mostrará SafeDoor, una tecnología destinada al uso seguro de dispositivos USB, y OLVIDO, una solución para realizar un borrado seguro, certificado y trazable de información.

La delegación se completa con Sg Tech, que cuenta con oficinas en A Coruña y opera en Colombia desde 2022. En su caso, el objetivo pasa por ampliar su actividad en el país y presentar sus capacidades en inteligencia artificial, automatización y gobernanza del dato.

La misión forma parte de la estrategia del Clúster TIC Galicia para facilitar a sus empresas el acceso a mercados internacionales y favorecer conexiones con otros ecosistemas tecnológicos y empresariales.

La iniciativa está financiada con fondos de la Unión Europea, dentro del programa Galicia FEDER 2021-2027 y de las ayudas del Igape para acciones conjuntas de promoción exterior.

No es la única acción internacional impulsada este año por el Clúster. En abril participó en eMerge Americas, uno de los encuentros internacionales vinculados a la innovación, y para octubre está prevista una misión inversa en diferentes localidades gallegas.

El Clúster TIC Galicia, creado en 2008, cuenta actualmente con 158 socios: 15 grandes empresas, 138 pequeñas compañías y cinco centros tecnológicos, colegios y asociaciones profesionales. Su actividad se centra en impulsar la colaboración entre empresas e instituciones, favorecer la transformación tecnológica y facilitar la entrada del sector gallego en nuevos mercados.