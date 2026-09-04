Casi 3.300 agricultores gallegos recibirán más de 3 millones de euros para comprar fertilizantes

Un total de 3.299 agricultores gallegos figuran en el primer listado de beneficiarios de las ayudas extraordinarias para la compra de fertilizantes, con un importe conjunto de 3,02 millones de euros. La mayor parte de las subvenciones se destinará a explotaciones de secano, que concentran casi toda la superficie incluida en esta primera resolución.

Según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, difundidos este viernes por la Delegación del Gobierno en Galicia, las ayudas abarcan en la comunidad 75.425 hectáreas, de las que 72.953 corresponden a secano y 2.472 a regadío.

Por provincias, A Coruña encabeza el reparto tanto en número de beneficiarios como en cuantía económica. Un total de 1.506 agricultores coruñeses recibirán 1,43 millones de euros para una superficie de 37.277 hectáreas.

Le sigue Lugo, con 1.131 beneficiarios y 913.913 euros en subvenciones, distribuidos sobre algo más de 23.000 hectáreas. En Ourense, las ayudas llegarán a 391 agricultores, con un importe de 508.184 euros, mientras que Pontevedra contará con 271 beneficiarios y 169.901 euros.

Hasta 92,5 euros por hectárea en regadío

Las subvenciones contemplan una ayuda de hasta 92,5 euros por hectárea para cultivos de regadío y de hasta 38,33 euros por hectárea para los de secano.

El programa pretende compensar el incremento del precio de los fertilizantes y reducir el impacto de este encarecimiento sobre las explotaciones agrarias. El objetivo, según Agricultura, es que los productores puedan mantener unos niveles adecuados de fertilización sin asumir un sobrecoste que pueda afectar a la producción o trasladarse posteriormente al precio de los alimentos.

En el conjunto de España, este primer listado incluye a 249.376 agricultores, que percibirán 494,57 millones de euros. El Ministerio prevé publicar próximamente una segunda relación de potenciales beneficiarios.

Las ayudas forman parte del Plan Integral de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio, que contempla una dotación total de 700 millones de euros para facilitar la compra de fertilizantes ante el aumento de sus costes.

En Galicia, el reparto muestra además un claro predominio del secano: de los 3,02 millones de euros asignados a la comunidad, 2,79 millones corresponden a este tipo de superficies y 228.650 euros a terrenos de regadío.