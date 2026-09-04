La IA gallega que vive en una cabina cubierta de musgo y conversa sin guion llega a Berlín

Una vieja cabina telefónica cubierta de musgo, un auricular y, al otro lado, una inteligencia artificial dispuesta a hablar de fútbol, política, tecnología o horticultura. Así es ‘2147’, la experiencia creada por Divina Machina y desarrollada tecnológicamente junto a la compañía viguesa VIDIV, que del 4 al 8 de septiembre se presenta en IFA Berlín, una de las principales ferias internacionales de electrónica de consumo.

En el interior de la cabina vive Gaia, una IA conversacional que no utiliza diálogos preestablecidos. Basta con descolgar el teléfono y pronunciar unas pocas palabras para que el sistema identifique el idioma del usuario y comience a responder en esa misma lengua. Puede conversar en español, inglés, alemán, japonés o turco, entre otros idiomas, y adaptarse al tema que plantee quien esté al otro lado del auricular.

La propuesta combina la dirección creativa, narrativa y de diseño de Divina Machina, proyecto impulsado por Cristóbal Olmedo y Kurt Sommer, con la infraestructura tecnológica desarrollada por VIDIV, especializada en agentes de voz basados en inteligencia artificial para automatizar comunicaciones y procesos empresariales.

La instalación podrá verse en el stand 506 del área IFA Next, el espacio de la feria berlinesa dedicado a innovación y tecnologías emergentes.

«Cada persona podrá entrar en la cabina y hablar con Gaia de lo que quiera y en su propio idioma», explica Cristóbal Olmedo, director creativo de Divina Machina. La IA detecta la lengua prácticamente desde las primeras palabras y, a partir de ahí, mantiene una conversación abierta en tiempo real.

La diferencia respecto a un asistente convencional está también en la construcción del personaje. Gaia tiene personalidad, memoria y un contexto narrativo propio, elementos que condicionan su manera de responder y permiten que cada conversación sea diferente.

Una inteligencia artificial que también actúa sobre su entorno

La versión de ‘2147’ que llega a Berlín incorpora además una nueva capa de interacción. El estado de ánimo de Gaia estará condicionado por los niveles de contaminación de la ciudad. Los datos sobre la calidad del aire modificarán su comportamiento: con una atmósfera más limpia se mostrará más cercana y amable, mientras que un aumento de la polución podrá volverla más seca o malhumorada.

La inteligencia artificial también tendrá capacidad para intervenir físicamente en la instalación. Según explica Olmedo, podrá controlar las luces del espacio en función de lo que escuche durante la conversación: si algo le desagrada, el entorno podrá teñirse de rojo; si la interacción le resulta positiva, las luces cambiarán a verde.

«La pieza convierte un indicador ambiental en temperamento. Es un paso desde la voz hacia la acción sobre el entorno», resume el responsable creativo.

El objetivo del proyecto, añade, es explorar un territorio situado entre tecnología, diseño y creación artística. «Cogemos una tecnología y la llevamos hasta el punto en que empieza a rozar el arte. Le hemos dado a Gaia una historia, una memoria y un carácter, y con eso podemos observar cómo se relaciona de verdad una inteligencia artificial de voz con una persona».

La instalación ‘2147’ obtuvo el Premio Chile Diseño en 2025 y ese mismo año fue presentada en Milán. En 2026 pasó también por Sónar+D, el encuentro de cultura digital, creatividad y tecnología celebrado en Barcelona.

Más allá de su vertiente artística, sus creadores plantean su aplicación en entornos empresariales y espacios físicos. Una versión de Gaia podría, por ejemplo, explicar obras en un museo, atender a visitantes o integrarse en un vehículo expuesto en un concesionario para responder a preguntas sobre una determinada marca o modelo.

Durante IFA Berlín, Cristóbal Olmedo participará además en dos encuentros profesionales. El primero abordará desde una perspectiva creativa la construcción de agentes de IA como personajes, su narrativa y la creación de mundos alrededor de ellos. La segunda intervención estará más orientada al ámbito empresarial y analizará la integración de este tipo de tecnologías en marcas, organizaciones y espacios físicos.