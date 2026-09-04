La patronal gallega reclama medidas extraordinarias para proteger a las empresas y el empleo en Ceuta

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) ha trasladado su apoyo al tejido empresarial de Ceuta y ha reclamado una respuesta extraordinaria de las administraciones ante la situación que atraviesa la ciudad autónoma. La organización empresarial gallega que comanda Juan Manuel Vieites pide medidas dirigidas a preservar la liquidez de las empresas, el empleo y la actividad económica y evitar que una crisis coyuntural termine provocando cierres o un aumento permanente del endeudamiento.

La patronal gallega se suma así a las peticiones formuladas por la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) tras los acontecimientos registrados a finales de julio, que, según ambas organizaciones, han tenido consecuencias sobre la seguridad, la convivencia y el normal desarrollo de la actividad económica.

Para la CEG, una de las prioridades debe ser recuperar la normalidad y la confianza necesarias para que empresas y autónomos puedan mantener su actividad. La organización considera que una situación excepcional requiere una actuación específica de las administraciones y que el impacto económico no debe recaer únicamente sobre el territorio directamente afectado.

La patronal sostiene además que la situación debe abordarse desde una perspectiva que vaya más allá de la gestión migratoria y defiende reforzar la respuesta institucional en materia de seguridad y control de las fronteras. Se trata, en cualquier caso, de una posición expresada por la propia organización empresarial, que reclama compatibilizar estas medidas con la atención humanitaria y el respeto a la dignidad de las personas.

“Proteger a las empresas es proteger el empleo”, resume la CEG, que vincula la continuidad del tejido productivo con el mantenimiento de la renta de las familias, el consumo y la estabilidad económica de Ceuta.

CEOE lleva a Ceuta su próxima reunión

Juan Manuel Vieites, considera que la respuesta de las administraciones debe traducirse en “recursos, medios y respuestas concretas y eficaces” cuando las circunstancias así lo requieran.

La organización gallega ha valorado especialmente la decisión de CEOE de celebrar el próximo 9 de septiembre en Ceuta la reunión de sus órganos de gobierno, que estará presidida por Antonio Garamendi y contará con la participación de responsables territoriales de la patronal.

Vieites tiene previsto participar en el encuentro, en el que se abordará la situación económica, logística y de seguridad de la ciudad autónoma.

La CEG respalda además la propuesta de la patronal ceutí para impulsar un plan extraordinario de recuperación y protección económica de Ceuta, con medidas que actúen sobre la solvencia, la liquidez, la deuda empresarial, el mantenimiento del empleo y la seguridad.

La organización empresarial gallega reclama que las distintas administraciones actúen de forma coordinada para recuperar la confianza y evitar que la actual situación termine trasladándose de forma estructural a la economía local.

“Ceuta no puede afrontar sola una situación tan extraordinaria”, sostiene Vieites, quien reclama una respuesta “firme e inmediata” y sitúa la protección del empleo y de la actividad empresarial entre las principales prioridades.