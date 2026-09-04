La tecnológica compostelana Balidea se expande a la industria de seguridad y defensa con apoyo de la Xunta

La tecnológica compostelana Balidea avanza en su entrada en la industria de la seguridad y la defensa, un ámbito en el que las empresas del sector TIC pueden desempeñar un papel creciente gracias al desarrollo de soluciones y tecnologías de uso dual. La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, destacó este viernes en Santiago las posibilidades que se abren para compañías procedentes de sectores civiles durante una visita a las instalaciones de la empresa.

Lorenzana puso a Balidea como ejemplo de esta evolución y destacó su trayectoria de casi 25 años dentro del sector tecnológico. Según señaló, la compañía está comenzando a posicionarse en actividades vinculadas a la seguridad y la defensa, donde las empresas tecnológicas pueden aportar capacidades en ámbitos como el software, la inteligencia artificial, la digitalización o las tecnologías duales, aquellas que pueden tener aplicaciones tanto civiles como militares.

La empresa fue, además, una de las 52 beneficiarias de la primera convocatoria de ayudas de la Xunta destinadas a obtener certificaciones necesarias para operar en este mercado. El programa cuenta con un presupuesto de 1,5 millones de euros y forma parte de las medidas incluidas en la Estratexia de Seguridade, Defensa e Aeroespazo (Iesda).

“Siempre decimos que cualquier empresa de sectores civiles puede sumarse a esta estrategia, y Balidea es una buena muestra”, aseguró la conselleira.

Tecnología civil con nuevas aplicaciones

La estrategia autonómica pretende facilitar que compañías que hasta ahora han trabajado principalmente en mercados civiles puedan adaptar sus capacidades y entrar en la cadena de valor de la industria de defensa, seguridad y aeroespacial.

En este contexto, las certificaciones son uno de los requisitos que pueden condicionar el acceso de una empresa tecnológica a contratos y proyectos dentro de estos sectores, especialmente por las exigencias específicas en materia de seguridad, calidad y procesos.

Balidea también ha participado en las dos convocatorias del programa IA360, destinado a impulsar proyectos relacionados con la inteligencia artificial en Galicia. La última edición, cerrada en agosto, movilizó 10 millones de euros de inversión pública y concedió apoyo a 97 iniciativas.

De ellas, 43 corresponden a proyectos de desarrollo tecnológico y otras 54 a la implantación de soluciones basadas en inteligencia artificial, una tecnología que gana peso tanto en los procesos empresariales convencionales como en sectores estratégicos como la seguridad y la defensa.