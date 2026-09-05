El dulce de leche gallego que une producción ecológica, artesanía e innovación desde Chantada

La capacidad para convertir la leche gallega en productos diferenciados se ha convertido en una de las vías para que una mayor parte de su valor permanezca en el territorio. En este contexto, la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, visitó este sábado las instalaciones de Lacto Baltar, en Chantada, donde puso a la empresa como ejemplo de innovación y versatilidad dentro del sector lácteo.

Durante el recorrido, Gómez destacó la importancia de avanzar en la transformación de la materia prima producida en Galicia. El objetivo, señaló, es generar más valor añadido dentro de la propia comunidad mediante elaboraciones que apuesten por la calidad y la diferenciación.

La conselleira subrayó especialmente la producción de dulce de leche de Lacto Baltar. Según explicó, se trata de la única elaboración de este tipo en Galicia que reúne la certificación del Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia y el sello de Artesanía Alimentaria.

Estas acreditaciones permiten diferenciar el producto y reflejan, de acuerdo con la responsable de Medio Rural, las posibilidades que ofrece la innovación para ampliar la variedad de productos elaborados a partir de la leche gallega.

Gómez recordó que Galicia transforma actualmente más del 75% de la leche que produce. Atribuyó este avance tanto al trabajo de las industrias como a las medidas desarrolladas por la Xunta a través de la Estrategia de Dinamización del Sector Lácteo 2020-2025.

La titular de Medio Rural defendió que empresas como Lacto Baltar contribuyen a consolidar la posición de Galicia dentro del sector. La comunidad produce el 42% de la leche de España y se encuentra entre las principales regiones productoras de Europa.

Ayudas para transformar y comercializar productos agrarios

Durante la visita, Gómez también se refirió a las ayudas autonómicas destinadas a la transformación y comercialización de productos agrarios. La última convocatoria, dotada con 23 millones de euros, acaba de resolverse con la financiación de 36 proyectos.

La convocatoria incorporó por primera vez dos líneas diferenciadas. Una de ellas se destinó a inversiones con objetivos ambientales, mientras que la segunda se centró en actuaciones orientadas a incrementar el valor de las producciones agrarias.

Según los datos facilitados por la Consellería do Medio Rural, la Xunta ha destinado durante la última década más de 200 millones de euros a financiar más de 600 proyectos relacionados con la transformación y la comercialización agroalimentaria.

El Gobierno gallego considera que estas inversiones pueden ayudar a que una parte mayor de la riqueza generada por el sector primario permanezca en Galicia. La visita a Lacto Baltar sirvió así para reivindicar un modelo basado no solo en producir leche, sino también en transformarla en alimentos diferenciados con mayor valor añadido.