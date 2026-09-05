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Fallece a los 86 años la madre de Óscar García Maceiras, consejero delegado de Inditex

Familiares, allegados y representantes del ámbito empresarial acudieron este sábado a su funeral en Mera, Oleiros

El consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, en una imagen de archivo.

El consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, en una imagen de archivo. / Marta Fernández / Europa Press

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RAC

A Coruña

María del Pilar Maceiras Rodríguez, madre del consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, falleció este viernes a los 86 años. Viuda de Julio García Rosende, tenía otro hijo, Julio-Marcos, y dos nietos.

La comitiva partió sobre las once y media de la mañana de este sábado desde la plaza de A Palloza de A Coruña. Desde allí, familiares, allegados y representantes del ámbito institucional y económico se desplazaron hasta Oleiros. A las doce del mediodía, la iglesia de San Cosme de Maianca, en la parroquia de Mera, acogió el funeral oficiado en su memoria, al que acudieron para arropar a García Maceiras y al resto de la familia.

El fallecimiento de Pilar Maceiras ha generado muestras de condolencia en el entorno familiar y social de A Coruña, así como entre personas vinculadas al ámbito empresarial.

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Óscar García Maceiras (A Coruña, 1966), al frente de Inditex desde noviembre de 2021, mantiene una estrecha vinculación con sus raíces gallegas y coruñesas. Estudió en el colegio Calasanz y en la Universidade da Coruña y desarrolló posteriormente una amplia trayectoria profesional en el ámbito jurídico, en la que ejerció como abogado del Estado, antes de incorporarse al mundo empresarial.

Fuente: La Opinión A Coruña

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