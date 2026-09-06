Activos
Marina de Empresas, la 'fábrica de empresarios' de Juan Roig
El 'hub' impulsado por el presidente de Mercadona en el puerto de València amplía sus instalaciones con una inversión de 25 millones de euros y refuerza su posición como uno de los principales polos de emprendimiento de España
Begoña Jorques
A orillas del Mediterráneo, en pleno puerto de València, el empresario valenciano y presidente de Mercadona, Juan Roig, ha levantado su propio ecosistema emprendedor, Marina de Empresas, que acaba de ampliar con la inauguración de su tercer edificio.
El nuevo espacio suma 7.600 metros cuadrados y capacidad para cerca de 1.000 personas. Las obras, que se han prolongado durante 18 meses, han recibido una inversión de unos 25 millones de euros, íntegramente aportados por el patrimonio personal del presidente de Mercadona, según Marina de Empresas.
Con esta ampliación, el conjunto que forman la escuela de negocios Edem, la aceleradora Lanzadera y el vehículo de inversión Angels, bajo el paraguas de Marina de Empresas, alcanza aproximadamente 27.000 metros cuadrados, y la aportación acumulada del empresario al complejo supera ya los 70 millones de euros, de acuerdo con la entidad.
El edificio Alinghi (en referencia al equipo de la Copa del América que ocupó esa base en la competición náutica de 2007) ha sido proyectado por el estudio valenciano ERRE Arquitectura con criterios de construcción industrializada y entrará en funcionamiento el próximo 7 de septiembre. Este nuevo espacio se suma así a las dos naves rehabilitadas en 2015, año en que se fundó el proyecto.
Tres patas: formación, aceleración e inversión
Marina de Empresas articula desde 2015 el ciclo del emprendimiento a través de tres entidades que, según la organización, comenzaron a funcionar de forma independiente antes de integrarse en el proyecto conjunto.
Edem es una fundación sin ánimo de lucro creada en 2002 y presidida desde 2019 por Hortensia Roig, hija de Juan Roig. Se trata de una escuela de negocio, dirigida por Elena Fernández, que imparte formación a empresarios, directivos y emprendedores con programas que van desde cursos preuniversitarios hasta grados, posgrados y formación ejecutiva.
Según sus datos, cuenta con 40 programas formativos y más de 5.300 alumnos; desde sus primeros programas, en 2006, ha formado a más de 34.500 personas, cifra a la que se sumarán los estudiantes del curso 2026-27.
Su claustro está compuesto por 700 profesionales, muchos de ellos empresarios y directivos en activo. Como fundación, Edem cuenta con más de 220 empresas vinculadas como patronos y miembros, y ha destinado 1,6 millones de euros a becas para grados, másteres y programas preuniversitarios.
Lanzadera, la aceleradora nacida en 2013 y dirigida por Marta Nogueras, ha respaldado a más de 1.800 empresas desde su creación y encadena tres años consecutivos entre las tres primeras aceleradoras de España y Portugal según el ranking del Financial Times.
Desde Marina de Empresas explican que Lanzadera "funciona como un centro de alto rendimiento para startups". Actualmente, cuenta con una 'nómina' de 450 startups, a las que se sumarán más de 100 que entrarán en el programa el próximo 7 de septiembre.
Por sus instalaciones han pasado compañías como Hundred, Flamingueo o Sepiia. La organización sostiene que "la metodología de Lanzadera se fundamenta en el Modelo de Calidad Total, desarrollado en el entorno de Mercadona y promovido por Juan Roig", que persigue satisfacer por igual al cliente, al trabajador, al proveedor, a la sociedad y al capital.
Angels, dirigida por Pepe Peris, es el vehículo inversor del ecosistema. Según Marina de Empresas, acompaña e impulsa el crecimiento de empresas con "alto potencial". La firma ha invertido hasta la fecha en 93 empresas y se ha marcado el objetivo de llegar a 120 inversiones en 2027. En 2025 superó los 40 millones de euros invertidos, con 70 empresas en cartera y 80 invertidas a lo largo de su trayectoria.
Angels ha realizado, además, desinversiones parciales en tres startups, con una desinversión acumulada superior a 40 millones de euros y una recuperación de 2,2 millones de euros mediante estas operaciones.
El respaldo de Juan Roig
La ampliación de Marina de Empresas se enmarca en el proyecto con el que Juan Roig destina parte de su patrimonio a este complejo de emprendimiento en la Comunitat Valenciana. Desde su fundación en 2015, el empresario ha ido incrementando su apuesta por la iniciativa, que tiene capacidad para albergar simultáneamente a alumnos de Edem, startups en fase de aceleración y empresas participadas por Angels.
Con el edificio Alinghi operativo a partir de la próxima semana, la entidad prevé aumentar el número de emprendedores y estudiantes que pasan cada año por sus instalaciones. Según ha trasladado la propia organización, el objetivo es mantener el acompañamiento individualizado que ha caracterizado su modelo desde 2015, cuando Roig transformó las dos primeras naves del puerto en la sede de este proyecto.
Fuente: Levante - EMV
- El pueblo gallego que reparte 20.000 raciones de callos este fin de semana: ideal para recorrer a pie, con catas gratis y cine al aire libre
- Compostela perde un dos seus activistas culturais: morre aos 52 anos Gonzalo Suárez Castro, da Unitaria
- Seis policías nacionales salvan la vida a una mujer tras una brutal agresión de su pareja en una vivienda de Santiago
- La historia de cuatro profesores que llegan con plaza a las aulas gallegas: 'As ganas superan o medo
- Santiago y sus rincones secretos: ya puedes inscribirte en las visitas de la Semana del Patrimonio Invisible
- Muere a los 102 años 'la señora Trini', fundadora de Casa Mallou y un referente en Amio: «Es una noticia muy triste para el barrio»
- Galicia se enfrenta a una nueva jornada de calor extremo: la Xunta mantiene la alerta roja por temperaturas de 40 grados
- Regresa a Santiago la moda de los mercadillos de Viena con más de 800 prendas de segunda mano desde 1 euro