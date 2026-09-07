Juan Manuel Vieites (CEG) advierte que Galicia no puede convertirse en una comunidad de segundo nivel en materia de financiación

La reforma de la financiación autonómica ha abierto un nuevo frente empresarial en Galicia. La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) teme que el futuro reparto de los recursos públicos coloque a la comunidad en una posición desfavorable y reclama que el sistema se negocie con todos los territorios antes de continuar su tramitación.

La patronal gallega ha expresado este lunes su rechazo al procedimiento seguido por el Gobierno para impulsar un modelo que condicionará los recursos destinados a servicios como la sanidad, la educación o la dependencia. Considera que una reforma de esta importancia necesita un acuerdo amplio y no puede descansar únicamente en el respaldo de una parte minoritaria de las comunidades.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó el pasado viernes la propuesta del Ministerio de Hacienda con el apoyo de Cataluña y Canarias y el rechazo de la mayoría de los gobiernos autonómicos. El resultado permite al Ejecutivo avanzar en la elaboración del anteproyecto de ley, pero el nuevo sistema todavía no está definitivamente aprobado: deberá pasar por el Consejo de Ministros y posteriormente conseguir una mayoría absoluta en el Congreso.

La propuesta estatal prevé aportar 20.975 millones de euros adicionales a las comunidades a partir de 2027. También plantea elevar del 50% al 55% la parte del IRPF cedida a los territorios y aumentar del 50% al 56,5% su participación en la recaudación del IVA.

Para la CEG, el aumento de los fondos disponibles representa un avance, pero no resulta suficiente si el mecanismo utilizado para distribuirlos genera diferencias permanentes entre comunidades. La organización teme que Galicia reciba un trato desfavorable por un diseño que, en su opinión, responde principalmente a acuerdos alcanzados con Cataluña.

“Galicia no puede convertirse en una comunidad de segundo nivel en materia de financiación”, sostiene el presidente de la patronal, Juan Manuel Vieites. El responsable empresarial rechaza que la comunidad pueda perder peso o recursos como consecuencia de un modelo condicionado por las demandas particulares de otros territorios.

El coste de atender una población envejecida y dispersa

La principal reclamación de la CEG se centra en los criterios empleados para calcular cuánto dinero necesita cada comunidad. Galicia combina un elevado envejecimiento de la población, una fuerte dispersión territorial, pérdida de habitantes en numerosas zonas y una orografía que encarece la prestación de servicios públicos.

Estas características obligan, por ejemplo, a mantener centros sanitarios, colegios, carreteras y servicios sociales para una población repartida entre numerosos núcleos. La patronal defiende que ese coste efectivo debe reflejarse de manera suficiente en el reparto y no quedar relegado frente al número total de habitantes o la capacidad de recaudación.

La CEG pide que el cálculo tenga en cuenta de forma objetiva el envejecimiento, la dispersión, la superficie, la orografía, el reto demográfico, la capacidad fiscal y las necesidades particulares de financiación de cada territorio.

El Ministerio de Hacienda sostiene, por su parte, que la propuesta incorpora un nuevo cálculo de la población ajustada que contempla variables como la edad de los habitantes, la dispersión, la superficie o la insularidad. También asegura que ninguna comunidad recibirá inicialmente menos recursos de los que obtendría con el modelo anterior gracias a una garantía de mantenimiento del nivel de financiación.

La patronal gallega considera necesario conocer con transparencia cómo se aplicarán esos criterios y qué resultado concreto producirán para Galicia. Su preocupación no se limita al mantenimiento de los servicios públicos, sino que también alcanza a la actividad económica.

Según la organización empresarial, una financiación insuficiente puede afectar a las infraestructuras, las políticas de empleo, las ayudas a la inversión y los servicios utilizados por las compañías. La CEG sostiene que todas las empresas deben desarrollar su actividad en condiciones similares, con independencia de la comunidad en la que estén instaladas.

La propuesta del Gobierno introduce además un mecanismo relacionado con el IVA generado por las pequeñas y medianas empresas. Las comunidades podrán solicitar una parte de la diferencia entre el peso de ese impuesto liquidado por las pymes de su territorio y su índice de consumo. Hacienda asegura que este apartado no restará recursos a otras autonomías.

La CEG reclama ahora que el Ejecutivo abra una negociación multilateral antes de llevar el texto al Congreso. La organización pide recuperar el consenso y garantizar que el nuevo sistema reduzca las diferencias territoriales en lugar de ampliarlas.

El debate continuará durante la tramitación parlamentaria. Hasta entonces, la posición definitiva de Galicia dependerá no solo del volumen global de recursos anunciado, sino también de las cifras concretas que le correspondan y del peso real que reciban factores especialmente sensibles para la comunidad, como el envejecimiento, la dispersión y la pérdida de población.