Los pisos baratos se encarecen un 15% en Galicia: casi el doble que en las millas de oro

Pagar por vivir en la Milla de Oro gallega, con el centro de A Coruña, la exclusiva plaza de Compostela en Vigo o la calle General Pardiñas en Santiago como los enclaves más cotizados de Galicia, cuesta ya más de 4.000 euros por metro cuadrado. Sin embargo, el verdadero hachazo inmobiliario no se da en la vivienda de lujo, sino en la periferia: los pisos en los barrios más baratos se encarecen casi el doble de rápido que en las zonas más caras.

El último balance del grupo de tasación Tecnitasa, Informe de precios máximos y mínimos de la vivienda 2026, revela que la vivienda asequible se agota y que la presión del mercado se está desplazando hacia las zonas que hasta ahora funcionaban como alternativa para compradores con menor presupuesto. Mientras las áreas prime han subido de media un 8,4% durante el último año, los enclaves modestos se dispararon un 15,4%.

Con saltos extremos como el 33% del polígono de Vite en Santiago, el 26% del entorno de Médico Ballina en Pontevedra o más de un 15% de Someso en A Coruña, el mercado expulsa a los compradores con presupuestos ajustados hacia márgenes cada vez más estrechos, al tiempo que el centro coruñés marca el techo autonómico con 4.250 euros el metro cuadrado.

A Coruña, a la cabeza

El mapa inmobiliario de la comunidad revela una fractura entre el suelo residencial más exclusivo y el más accesible. La ciudad de A Coruña encabeza el ranking autonómico de precios máximos de la vivienda. Su zona centro alcanza los 4.250 euros por metro cuadrado tras registrar un incremento del 9%. Por detrás se sitúan Santiago y Vigo, ambas con 4.000 euros/m² en sus distritos más cotizados, seguidas muy de cerca por Ourense (3.900 euros/m²). Y por debajo de la barrera de los 3.000 euros el metro cuadrado, se colocan Lugo (2.980) y Pontevedra (2.700 euros).

En el extremo opuesto, Lugo se mantiene como la ciudad más barata de Galicia, con 780 euros/m² en As Gándaras, A Milagrosa y Lamas de Prado. Sin embargo, los mayores saltos porcentuales se han localizado en el Polígono de Vite (Santiago), que se dispara un 33,3% hasta los 1.400 euros/m², y en Médico Ballina y Leandro del Río Carnota (Pontevedra), que suben un 25,9% hasta los 1.700 euros/m².

La distancia entre el punto más caro y el más barato de Galicia es importante. Comprar una vivienda de 100 metros cuadrados en el centro de A Coruña (425.000 euros) cuesta hoy 347.000 euros más que adquirirla en los barrios económicos de Lugo (78.000 euros). El metro cuadrado en la zona prime coruñesa es 5,4 veces más caro que en el suelo más asequible de la ciudad amurallada.

A Coruña: del centro a Someso

El centro de A Coruña encabeza el ranking de precios máximos en Galicia, con 4.250 euros por metro cuadrado tras una subida del 9% respecto al año anterior, según detalla el informe de Tecnitasa.

En el extremo opuesto del mercado coruñés, la zona más asequible, Someso, pasa de 1.300 a 1.500 euros por metro cuadrado, lo que supone un incremento del 15,4%. Esto confirma que la franja económica de la ciudad sube un 71% más deprisa que la zona prime en términos porcentuales.

Esta evolución sitúa la brecha interna en A Coruña en 2.750 euros de diferencia por metro cuadrado, 150 euros más que el ejercicio anterior. ¿La consecuencia? Comprar una vivienda de 150 metros cuadrados en el centro exige un desembolso de 637.500 euros, frente a los 225.000 euros que costaría esa misma superficie en Someso, lo que consolida una fuerte brecha entre el centro de la ciudad más cara de Galicia y las áreas de expansión periférica.

Vigo: de la plaza de Compostela a Coia

El centro de Vigo (Plaza de Compostela, Montero Ríos, Marqués de Valladares y Colón) alcanza los 4.000 euros por metro cuadrado, lo que supone una subida del 8,1% en un año.

En los barrios más asequibles de la ciudad (travesía de Vigo, avenida Buenos Aires, Ramón Nieto, avenida de Galicia y Coia interior), el precio pasa de 1.500 a 1.650 euros por metro cuadrado, lo que supone un repunte del 10%.

Esto deja una brecha interna en Vigo de 2.350 euros por metro cuadrado entre su zona más cara y la más barata, un incremento de 150 euros en la brecha respecto a 2025.

Santiago: de General Pardiñas a Vite

El centro de Santiago, con General Pardiñas como principal referente, alcanza los 4.000 euros por metro cuadrado tras registrar una subida del 6,7%.

En el extremo opuesto, el polígono de Vite protagoniza el mayor repunte entre las zonas baratas de la comunidad: se dispara un 33,3% en un solo año, pasando de 1.050 a 1.400 euros por metro cuadrado.

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Esta evolución provoca que la brecha interna en Santiago se reduzca ligeramente hasta los 2.600 euros de diferencia por metro cuadrado, 100 euros menos que el año anterior. Sin embargo, esto no responde a un alivio en los precios, sino al fuerte encarecimiento de su barrio más asequible, que expulsa a los compradores hacia opciones cada vez más limitadas.