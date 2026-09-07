INE
Los españoles realizaron 18,7 millones de viajes en julio, un 0,6% menos que un año antes
Los desplazamientos de los residentes en nuestro país han bajado en tasa interanual en tres de los cuatro últimos meses, según una nueva estadística experimental publicada este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE)
EFE
Los residentes en España redujeron un 0,6% los viajes turísticos en julio en comparación interanual, hasta 18,7 millones.
Así se desprende de la nueva estadística experimental publicada este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que recoge una estimación adelantada de la Encuesta de Turismo de Residentes (ETR), en este caso del mes de julio.
Según explica el INE, esta estimación adelantada del número total de viajes turísticos de los residentes en España tiene el objetivo de acortar el desfase temporal de los datos respecto a la publicación de la ETR.
De acuerdo con los datos publicados hoy, los viajes de los residentes en España han bajado en tasa interanual en tres de los cuatro últimos meses.
Y si a los datos experimentales se añaden los oficiales, los viajes se han reducido en 10 de los 12 últimos meses y la caída de julio, uno de los meses con más desplazamientos del año, es la más pequeña.
Fuente: El Periódico
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