Santiago se sitúa en agosto en el podio gallego de la creación de empresas

La creación de sociedades mercantiles se concentró durante agosto en las principales áreas urbanas de Galicia y situó a Santiago como el tercer municipio de las siete grandes ciudades con mayor número de constituciones. La capital registró 15 nuevas sociedades, por detrás de Vigo, con 51, y A Coruña, con 48, según la explotación del Boletín Oficial del Registro Mercantil realizada por el Instituto Galego de Estatística (IGE).

Los datos, actualizados el 2 de septiembre, recogen un total de 319 sociedades constituidas en Galicia durante agosto. Santiago superó en cifras absolutas a Lugo, donde se contabilizaron 12; Pontevedra, con 11; y Ferrol y Ourense, con seis cada una.

En conjunto, las siete grandes ciudades sumaron 149 constituciones, el 46,7% del total autonómico. Vigo, A Coruña y Santiago reunieron por sí solas 114, equivalentes al 35,7% de todas las nuevas sociedades registradas en Galicia durante el mes.

La concentración también se aprecia dentro del entorno compostelano. La comarca de Santiago contabilizó 23 nuevas mercantiles, de las cuales 15 tenían su domicilio en la capital. Santiago reunió así el 65,2% de las constituciones de su comarca, cerca de dos de cada tres.

Fuera de la capital, Ames, Boqueixón y Vedra registraron dos nuevas sociedades cada uno. Teo y Val do Dubra contabilizaron una por municipio, mientras que en Brión no figura ninguna constitución durante agosto.

La provincia de A Coruña encabezó la estadística gallega con 160 nuevas sociedades, el 50,2% del total autonómico. Pontevedra registró 120; Lugo, 21, y Ourense, 18. Las provincias de A Coruña y Pontevedra sumaron conjuntamente 280 constituciones, el 87,8% de todas las contabilizadas en Galicia.

Estos resultados proceden de la tabla municipal de sociedades constituidas del IGE y de su desglose provincial.

La sociedad limitada domina casi por completo

Las sociedades limitadas fueron la fórmula jurídica elegida en las 15 constituciones registradas en Santiago. Esta modalidad también dominó prácticamente por completo en el conjunto de Galicia: de las 319 nuevas mercantiles, 318 fueron limitadas y solamente una fue una sociedad anónima.

Por provincias, las 160 sociedades creadas en A Coruña fueron limitadas. Lo mismo sucedió con las 21 de Lugo y las 18 de Ourense. En Pontevedra se constituyeron 119 sociedades limitadas y la única sociedad anónima registrada en Galicia durante el mes.

Los anuncios individuales del BORME permiten conocer algunos ejemplos de las actividades declaradas por las nuevas sociedades compostelanas. Empiriens SL, con domicilio en la rúa do Tambre, fijó como objeto social la organización, gestión y explotación de eventos culturales, artísticos, educativos y de entretenimiento mediante tecnologías inmersivas. La compañía se constituyó con un capital de 3.000 euros, según el BORME publicado el 4 de agosto.

Otro de los casos publicados es Palmas y Antúnez SL, domiciliada en la avenida de Castelao. Su objeto social comprende actividades de hostelería y restauración, comida para llevar, servicios de catering, organización de eventos y explotación de alojamientos turísticos. Su capital inicial también fue de 3.000 euros, de acuerdo con el BORME del 10 de agosto.

Estos dos casos son ejemplos concretos y no permiten determinar cuáles fueron los sectores predominantes entre las 15 sociedades de Santiago, ya que el IGE ofrece el desglose por actividad económica en el ámbito provincial, pero no municipal.

La estadística del IGE también contabilizó 67 sociedades disueltas en Galicia durante agosto: 27 en A Coruña, 25 en Pontevedra, ocho en Lugo y siete en Ourense. De este modo, se registraron aproximadamente 4,8 constituciones por cada disolución. Esta relación no debe interpretarse como un saldo neto del tejido empresarial, puesto que las constituciones y disoluciones son operaciones diferentes y la estadística no recoge por sí sola todas las altas y bajas de empresas activas.