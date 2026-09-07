El sector servicios impulsa el aumento del absentismo laboral en Galicia hasta situarlo en el 9%

Cada jornada laboral deja en Galicia un volumen de horas sin trabajar superior al promedio español. Las bajas médicas explican buena parte de esta realidad, pero detrás de las ausencias también se encuentran permisos remunerados, maternidad, adopción y otras circunstancias justificadas. La suma de todos estos motivos elevó la tasa de absentismo laboral al 9% durante el primer trimestre de 2026 y colocó a la comunidad con el quinto porcentaje más alto de España.

El indicador gallego aumentó dos décimas respecto al mismo periodo del año anterior y quedó 1,38 puntos por encima del promedio nacional, situado en el 7,62%. Este último también creció en comparación con el primer trimestre de 2025, aunque descendió ligeramente frente a los tres meses anteriores.

La tasa de absentismo en Galicia se sitúa en el 9% en el primer trimestre de 2026 / cedida

Los datos proceden del informe trimestral sobre absentismo y siniestralidad laboral elaborado por The Adecco Group Institute. El estudio utiliza la información de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del Instituto Nacional de Estadística, basada en una muestra de 28.500 establecimientos.

Galicia solo queda por debajo del País Vasco, que encabeza la clasificación con una tasa del 9,9%; Canarias, con un 9,4%; Asturias, con un 9,3%, y Cantabria, con un 9,1%. En el extremo contrario aparecen Baleares, con un 6,2%; Madrid, con un 6,5%, y La Rioja, con un 6,7%.

El porcentaje gallego también ha aumentado cuando se tienen en cuenta únicamente las ausencias provocadas por una incapacidad temporal, como una enfermedad común o un accidente no laboral. Esta tasa alcanza el 7,3%, dos décimas más que un año antes, y es la cuarta más elevada entre las comunidades autónomas. La media española se queda en el 5,9%.

Los servicios impulsan el aumento

La evolución no ha sido igual en todas las actividades económicas. El incremento se concentra en el sector servicios, donde la tasa de absentismo llega al 9,2%, seis décimas más que durante el primer trimestre de 2025. Es el porcentaje más alto de los tres grandes sectores analizados y también el quinto mayor de España dentro de esta rama de actividad.

En la industria, el indicador gallego se sitúa en el 9,1% y permanece sin cambios respecto al año anterior. Pese a esa estabilidad, Galicia también ocupa el quinto puesto de la clasificación autonómica del sector.

La tendencia es distinta en la construcción. Su tasa desciende 1,7 puntos y queda en el 6,2%, tres décimas por debajo del promedio nacional de esta actividad. Es, por tanto, el sector gallego con menos horas perdidas en relación con las inicialmente previstas.

El concepto de absentismo utilizado en el informe no debe confundirse con las faltas injustificadas al trabajo. El cálculo reúne las horas que no se realizan por motivos ocasionales y excluye las vacaciones, los días festivos y las horas perdidas por expedientes de regulación temporal de empleo. Incluye, entre otras causas, las bajas médicas, los permisos remunerados, la maternidad, la adopción y la conflictividad laboral.

La tasa tampoco es una estadística oficial publicada directamente con esa denominación. Se trata de una estimación construida a partir de los datos del INE sobre las horas pactadas y las efectivamente trabajadas. El análisis comprende la industria, la construcción y la mayor parte de los servicios, pero deja fuera el sector primario y algunas actividades minoritarias.

Menos accidentes laborales que un año antes

El elevado nivel de absentismo contrasta con la evolución de la siniestralidad laboral. Galicia registró durante el primer trimestre una incidencia de 193 accidentes en jornada por cada 100.000 trabajadores afiliados y mes, un 4% menos que un año antes.

Este resultado sitúa a la comunidad con la cuarta incidencia más baja de España y ligeramente por debajo del promedio nacional, establecido en 195 accidentes. Madrid presenta el índice más reducido, con 155, seguida de Cataluña, con 167, y Canarias, con 192.

En el conjunto del país se contabilizaron 122.588 accidentes durante la jornada de trabajo, un 0,45% más que en el primer trimestre del año anterior. También se produjeron 21.245 accidentes durante los desplazamientos de ida o vuelta al puesto de trabajo, conocidos como accidentes in itinere, que aumentaron un 5,99%.

La construcción continúa siendo la actividad con mayor incidencia nacional, con 426 accidentes por cada 100.000 afiliados y mes. Le siguen la industria, con 345; el sector agrario, con 289, y los servicios, con 148.

El informe dibuja así una doble evolución en Galicia: aumentan las horas de trabajo que se pierden por bajas y otros motivos ocasionales, especialmente en los servicios, mientra