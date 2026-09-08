La competitividad de Galicia cae por segundo mes seguido al subir los precios de consumo

La capacidad de Galicia para competir fuera no depende solo de cuánto exporta. También influye cómo cambian sus precios frente a los de otros países. Esa comparación empeoró en julio por segundo mes consecutivo, tanto frente a la zona euro como ante el conjunto de la Unión Europea, según los datos publicados este martes por el Instituto Galego de Estatística (IGE).

El indicador basado en los precios de consumo alcanzó los 103,7 puntos frente a la zona euro, seis décimas más que en junio. Frente al conjunto de la Unión Europea subió siete décimas, hasta los 101,7 puntos.

Para entender el resultado hay que tener en cuenta que este índice funciona a la inversa: cuando sube, Galicia pierde competitividad; cuando baja, la mejora. Por tanto, el aumento de julio significa que la posición gallega empeoró frente a los países incluidos en la comparación.

El indicador frente a la zona euro pasó de 102,8 puntos en mayo a 103,1 en junio y alcanzó los 103,7 en julio. Frente a la Unión Europea subió desde los 100,7 puntos de mayo hasta los 101 de junio y los 101,7 de julio. En ambos casos, Galicia encadena dos meses consecutivos de pérdida de competitividad.

La comparación anual también arroja un resultado desfavorable. En julio de 2025, el índice se situaba en 102,4 puntos frente a la zona euro, 1,3 puntos menos que ahora. Frente a la Unión Europea pasó de 100,5 a 101,7 puntos, una diferencia de 1,2 puntos.

El indicador no mide las exportaciones

Estos datos no permiten saber si las empresas gallegas vendieron más o menos productos en el exterior. El indicador no mide el volumen de las exportaciones, sino la posición de Galicia frente a otros países en términos de precios.

Para calcularlo, el IGE compara la evolución de los precios gallegos con la de los países de referencia. También tiene en cuenta los tipos de cambio y el peso que cada mercado tiene en el comercio exterior de Galicia.

La comparación con la zona euro incluye veinte países, entre ellos Alemania, Francia, Italia, Portugal, Países Bajos e Irlanda. El grupo de la Unión Europea incorpora además países que no utilizan el euro, como Dinamarca, Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía y Suecia.

El resultado de julio se calcula a partir de los precios de consumo. Los datos de ese mes basados en los precios industriales, los costes laborales, el comercio exterior o el producto interior bruto todavía no están disponibles.

En junio, último mes con algunos de esos resultados, el índice basado en los precios industriales se situó en 103,1 puntos frente a la zona euro y en 102,2 ante la Unión Europea. El indicador calculado a partir de los valores unitarios del comercio exterior alcanzó los 97,2 puntos en ambos casos.