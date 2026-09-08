La fórmula que promete ahorrar hasta un 20 % en luz y gas a las pymes de Santiago

La factura energética puede convertirse en una fuente de incertidumbre para cualquier pequeño negocio. Una subida inesperada de la luz o del gas altera los costes, reduce los márgenes y dificulta la planificación. Para limitar ese riesgo, Axpo y Ojo al Vatio han sellado una alianza destinada a las pymes y los autónomos de Santiago y su área metropolitana.

La operación permitirá que la asesoría energética, con presencia en Santiago y Milladoiro, comercialice en exclusiva los productos de electricidad y gas de Axpo para este segmento empresarial dentro de su zona de influencia.

La propuesta se basa en las denominadas compras de energía a futuro. En lugar de negociar un nuevo contrato cada año y depender completamente del precio existente en ese momento, las empresas pueden acordar con antelación las condiciones para una parte de su consumo. El objetivo es reducir su exposición a las oscilaciones del mercado y disponer de mayor estabilidad durante los dos o tres años siguientes.

Fernando Blanco, consejero delegado de Ojo al Vatio, sostiene que esta estrategia puede permitir ahorros de hasta el 20 %, dependiendo de las condiciones del mercado y del perfil de consumo de cada cliente.

“Con las compras a futuro podemos conseguir ahorros del 20 % a nuestros clientes”, explica Blanco. La alianza busca acercar a pequeños negocios una forma de contratación que exige analizar el mercado y elegir el momento adecuado para cerrar los precios.

José Campo, delegado en Galicia para pequeñas y medianas empresas de Axpo Iberia, destaca que la energía debe entenderse como un mercado sujeto a cambios. “Con una estrategia acertada de compras a futuro consigues precios muy competitivos y no tener que cerrar contratos cada año”, señala.

La estabilidad es uno de los principales argumentos de la propuesta. Para una pyme, conocer con antelación una parte relevante de sus costes energéticos facilita la preparación de presupuestos, la fijación de precios y la toma de decisiones sobre futuras inversiones.

La fórmula no elimina el consumo ni garantiza por sí sola que el precio contratado vaya a ser siempre el más bajo. Su finalidad es reducir la incertidumbre y evitar que toda la factura dependa de las condiciones existentes en un único momento. Por eso, las dos compañías plantean una estrategia adaptada a las características y necesidades de cada negocio.

Axpo comercializa en España productos de electricidad y gas destinados específicamente a pymes y autónomos. El grupo desarrolla actividades de producción, distribución y compraventa de energía en más de 30 países.

La multinacional aporta su experiencia en los mercados energéticos y su capacidad para trabajar con contratos a varios años. Ojo al Vatio suma el conocimiento del tejido empresarial de Santiago y una atención cercana a los negocios de la comarca.

“La alianza une la experiencia de una compañía pública suiza con presencia internacional y la cercanía al mercado local de Ojo al Vatio”, resumen sus responsables.

El acuerdo refuerza además la actividad de la firma local dentro de un mercado en el que los autónomos y las pequeñas empresas necesitan comparar no solo el precio inmediato de la energía, sino también su posible evolución. Sectores con consumos constantes, como la hostelería, la alimentación, la industria o determinados servicios, pueden ser especialmente sensibles a esos cambios.

Una presentación abierta en Compostela Golf

Axpo y Ojo al Vatio presentarán públicamente su alianza este jueves 10 de septiembre en las instalaciones de Compostela Golf.

El encuentro combinará la explicación de la nueva oferta energética con actividades de carácter social y familiar. Los asistentes podrán participar en una experiencia de iniciación al golf y conocer directamente a los responsables de ambas compañías.

La jornada contará también con zona infantil con hinchables, cóctel y servicio de catering. La asistencia será gratuita, aunque será necesario inscribirse previamente a través de las redes sociales de Ojo al Vatio.

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Con este acuerdo, ambas firmas pretenden ganar presencia entre las pymes y los autónomos de Santiago, un mercado formado por negocios con necesidades muy diferentes, pero con un desafío común: evitar que los cambios en el precio de la energía dificulten su planificación.