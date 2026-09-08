Galicia busca nuevas empresas para transformar el futuro de la aviación

Llevar una tecnología aeronáutica desde el laboratorio hasta el mercado exige financiación, conocimiento especializado y contacto directo con la industria. Con ese objetivo, la Business Factory Aero (BFAero) pone en marcha su octava edición, dirigida a proyectos que aporten respuestas innovadoras a los retos actuales de la aviación, el sector aeroespacial y los vehículos no tripulados.

La aceleradora, promovida por la Xunta a través del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) y XesGalicia, ofrece distintos recorridos en función de la madurez de cada iniciativa. Podrán participar desde equipos que todavía necesitan validar su propuesta hasta empresas con ventas que buscan ampliar su actividad.

BFAero llega a esta nueva convocatoria con 49 proyectos apoyados desde su creación en 2019. Más del 80 % de estas iniciativas continúa activo y creciendo. En conjunto, las compañías han creado más de 320 empleos cualificados y generan un volumen de negocio anual superior a los 28 millones.

La capacidad para atraer inversión también se ha reforzado en las últimas ediciones. Las empresas participantes captaron más de 14 millones de euros, de los que cerca del 70 % procedió de capital privado. Estas cifras muestran la evolución de tecnologías estratégicas hacia modelos de negocio con interés para los inversores.

Además de financiación, los proyectos seleccionados recibirán el acompañamiento de especialistas en aeronáutica, normativa sobre vehículos aéreos no tripulados, propiedad intelectual, gestión empresarial y marketing. El propósito es ayudar a los equipos a convertir sus soluciones en empresas viables y con capacidad para crecer.

Una conexión directa con las necesidades de la industria

Uno de los principales valores de BFAero es su relación con el tejido empresarial. La aceleradora conecta a las startups con compañías tractoras como Airbus, Telespazio y Avincis, así como con una red de más de 55 entidades, entre centros tecnológicos, universidades y empresas del sector.

Este ecosistema permite a los participantes contrastar sus propuestas con profesionales que conocen las necesidades reales del mercado, encontrar posibles socios y acercarse a clientes e inversores. Se trata de un apoyo especialmente relevante en una industria marcada por la exigencia técnica, la regulación y unos procesos de desarrollo más largos que en otros sectores.

Los equipos también tendrán acceso a espacios de trabajo en el Pazo de Feiras e Congresos de Lugo, cerca del aeródromo de Rozas y del Centro de Investigación Aeroportada de Rozas (CIAR). Esta ubicación facilita el contacto con uno de los principales polos gallegos dedicados a la investigación y el desarrollo de soluciones aéreas no tripuladas.

La octava edición se organiza en tres itinerarios. El programa de Incubación, con una duración máxima de 12 meses, se dirige a proyectos tempranos que aún no han validado su propuesta de valor. Las iniciativas seleccionadas podrán recibir hasta 40.000 euros a fondo perdido a través del Igape.

La modalidad de Aceleración está destinada a empresas con un producto mínimo viable desarrollado y primeras ventas. Tendrá una duración de ocho meses y ofrecerá hasta 60.000 euros a fondo perdido. También contempla la posibilidad de acceder a un préstamo participativo de hasta 50.000 euros, con opción de capitalización mediante XesGalicia.

Por su parte, el itinerario de Consolidación se orienta a compañías que ya cuentan con un producto o servicio definido y ventas reales, pero necesitan apoyo para escalar. Durante un máximo de seis meses podrán acceder a una ayuda de hasta 30.000 euros a fondo perdido.

En esta última modalidad, si la empresa lo solicita dentro de una ronda de financiación, podrá valorarse además una participación directa en su capital de hasta 250.000 euros.

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Con esta combinación de apoyo económico, asesoramiento y contacto con grandes compañías, BFAero aspira a seguir transformando proyectos tecnológicos en empresas capaces de competir dentro y fuera de Galicia. La nueva edición refuerza así el papel de la comunidad como punto de encuentro para emprendedores, investigadores e industria en torno al futuro de la aeronáutica y el espacio.