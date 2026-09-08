El incremento de los trabajadores autónomos extranjeros evita la pérdida de 7.000 afiliados en Galicia

El envejecimiento de la población y la falta de relevo amenazan la continuidad de numerosos comercios y servicios en Galicia, especialmente en las zonas rurales. En este escenario, los trabajadores autónomos extranjeros están adquiriendo un papel cada vez más relevante: su crecimiento ha evitado que la pérdida de afiliados al régimen de autónomos supere los 7.000 en los últimos cuatro años.

Galicia contaba al cierre de julio con 205.040 trabajadores inscritos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), frente a los 208.020 que tenía en el mismo mes de 2022. La comunidad ha perdido, por tanto, 2.980 afiliados durante ese periodo.

La evolución cambia de forma considerable cuando los datos se analizan por nacionalidades. Mientras el número de autónomos españoles disminuyó en 7.091 personas, los procedentes de otros países aumentaron en 4.111, según el análisis realizado por UPTA España a partir de las cifras de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Sin ese avance de la afiliación extranjera, la reducción del trabajo por cuenta propia en Galicia habría superado los 7.000 efectivos. Su incorporación ha compensado cerca del 58 % de la caída registrada entre los autónomos de nacionalidad española.

El número de trabajadores extranjeros inscritos en el RETA pasó de 8.389 en julio de 2022 a 12.500 en julio de 2026, lo que representa un crecimiento del 49 % en cuatro años. En sentido contrario, los autónomos españoles descendieron un 3,6 %, desde los 199.631 hasta los 192.540.

Esta evolución también ha elevado el peso de los extranjeros dentro del trabajo autónomo gallego. En 2022 representaban alrededor del 4 % del total, mientras que ahora suponen el 6,1 % de las afiliaciones.

Aunque su presencia continúa por debajo de la media española, crece a un ritmo mucho mayor que el conjunto del trabajo autónomo en Galicia. Entre los nuevos emprendedores destacan los procedentes de Portugal y de otros países europeos, junto con una participación cada vez mayor de nacionalidades latinoamericanas, especialmente venezolana y colombiana.

Los sectores en los que tienen una mayor presencia son el comercio, la hostelería y la construcción. También aumenta su participación en otras actividades de servicios y en trabajos profesionales.

A Coruña reúne a cuatro de cada diez

El crecimiento de los autónomos extranjeros se extiende a las cuatro provincias, aunque A Coruña concentra el mayor número. En julio contaba con 5.190 afiliados, frente a los 3.381 de hace cuatro años. El incremento alcanza las 1.809 personas.

En Pontevedra, la cifra pasó de 2.967 a 4.133, con 1.166 autónomos extranjeros más. A Coruña y Pontevedra reúnen así aproximadamente tres de cada cuatro trabajadores por cuenta propia procedentes de otros países.

Las provincias interiores presentan volúmenes menores, pero también experimentan un avance notable. Lugo pasó de 975 a 1.590 afiliados, un aumento de 615, mientras que Ourense ganó 521 y alcanzó los 1.587.

Para UPTA, esta evolución demuestra que el emprendimiento extranjero debe ocupar un lugar específico en las políticas gallegas de empleo autónomo y relevo generacional. La organización propone facilitar el acceso al asesoramiento y la financiación, además de simplificar los trámites necesarios para poner en marcha una actividad.

También plantea crear mecanismos que conecten a nuevos emprendedores con negocios viables cuyos propietarios se aproximan a la jubilación. Esta vía podría ayudar a mantener abiertos comercios, establecimientos y pequeños servicios que corren el riesgo de desaparecer por falta de continuidad.

El presidente de UPTA España, Eduardo Abad, considera que los trabajadores extranjeros “no vienen a sustituir actividad económica, sino a crearla y, en muchos casos, a darle continuidad”.

Abad valora las políticas desarrolladas por la Xunta para fomentar el emprendimiento entre la población inmigrante, pero reclama seguir avanzando. A su juicio, resulta necesario conectar a quienes desean trabajar por cuenta propia con negocios que todavía son viables, pero cuyos titulares no encuentran relevo.

El reto es especialmente importante en el medio rural gallego, donde el cierre de una pequeña empresa puede suponer también la pérdida de un servicio básico para los vecinos. La continuidad de una tienda, un bar o un pequeño taller tiene un impacto que va más allá del empleo de su propietario.

Los datos muestran así una transformación progresiva del trabajo autónomo en Galicia. Aunque la comunidad sigue perdiendo afiliados en términos generales, el crecimiento del emprendimiento extranjero está frenando ese retroceso y puede convertirse en una pieza importante para afrontar la falta de relevo generacional.

El análisis compara los datos de afiliación del último día de julio de 2022 y 2026. Incluye tanto el RETA no agrario como el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios y recoge variaciones netas de afiliación.