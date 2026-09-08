El tejido empresarial gallego suma más cierres pese a la reducción de los concursos de acreedores

El descenso de los concursos no ha impedido que aumente el número de empresas que ponen fin a su actividad en Galicia. Los datos de los ocho primeros meses de 2026 muestran una evolución desigual: mientras se reducen con fuerza los procedimientos asociados a dificultades económicas, las disoluciones empresariales superan ya las 1.100.

Galicia contabilizó 1.109 sociedades disueltas entre enero y agosto, un 11,01 % más que en el mismo periodo de 2025, cuando se registraron 999. Son 110 cierres adicionales en apenas un año, según el informe sobre procedimientos concursales y disoluciones elaborado por la Dirección de Estudios de Informa D&B.

Solo durante agosto se disolvieron 63 empresas gallegas. En este caso, la cifra supone una bajada del 8,70 % frente a las 69 del mismo mes de 2025. El retroceso mensual no compensa, sin embargo, el crecimiento acumulado desde el inicio del ejercicio.

La evolución de Galicia se sitúa prácticamente en línea con la del conjunto de España. En todo el país se registraron 21.049 disoluciones hasta agosto, un 10,90 % más que un año antes. La comunidad gallega concentró algo más del 5 % del total nacional.

Madrid encabezó el número de cierres, con 5.572, seguida de Andalucía, con 3.418, y la Comunidad Valenciana, con 2.498. Galicia ocupó una posición intermedia, por encima de territorios como Canarias, Castilla y León, Baleares o Murcia.

El aumento de las disoluciones gallegas contrasta con el descenso de los procedimientos concursales, que incluyen concursos, planes de reestructuración y procedimientos especiales para microempresas. Hasta agosto se contabilizaron 151 procesos en Galicia, frente a los 191 del mismo periodo del año pasado, lo que representa una caída del 20,94 %.

La mayor parte fueron concursos. La comunidad registró 132 concursos empresariales, un 24,14 % menos que los 174 contabilizados entre enero y agosto de 2025. También disminuyeron los planes de reestructuración, que pasaron de 13 a 11, con una bajada del 15,38 %.

La excepción fueron los procedimientos especiales para microempresas. Aunque su peso sigue siendo reducido, se duplicaron al pasar de cuatro a ocho casos.

Agosto rompe la tendencia de los concursos en Galicia

El dato mensual introduce un matiz importante. En agosto se presentaron cinco concursos en Galicia, frente a solo uno durante el mismo mes del año anterior. Esto supone un aumento del 400 % y convierte a la comunidad en el territorio donde más creció este tipo de procedimiento durante el mes.

Los cinco procesos gallegos fueron concursos ordinarios. No se registraron planes de reestructuración ni procedimientos especiales para microempresas.

Este repunte se produjo en un contexto nacional de fuerte descenso. España contabilizó únicamente 70 procedimientos concursales en agosto, un 41,67 % menos que un año antes. De ellos, 50 fueron concursos y 20 procedimientos especiales para microempresas. No se presentó ningún plan de reestructuración.

El volumen de concursos de agosto fue excepcionalmente bajo en el conjunto del país. Desde 2007 solo se había registrado una cifra inferior en abril de 2020, coincidiendo con la crisis provocada por la pandemia. Frente a julio, cuando se contabilizaron 448 concursos, el descenso alcanzó el 88,84 %.

Entre enero y agosto se tramitaron en España 4.054 procedimientos concursales, un 5,48 % menos. La bajada gallega, cercana al 21 %, fue por tanto bastante más intensa que la media nacional.

Galicia fue, además, una de las comunidades donde más se redujo el número absoluto de concursos. Registró 42 casos menos, solo por detrás de Cataluña, que contabilizó 54 menos. En el conjunto de los procedimientos concursales, la reducción gallega fue de 40 expedientes.