Volkswagen acuerda la posible venta de una planta de Alemania para convertirla en una fábrica de armamento

El grupo automovilístico alemán Volkswagen va a vender la fábrica en Osnabrück, que fabricará armamento para Alemania y Europa con el objetivo de asegurar la mayoría de sus puestos de trabajo a largo plazo. Volkswagen ha alcanzado este lunes un acuerdo con el Estado alemán de Baja Sajonia y el inversor israelí Aurelius Capital para avanzar en la posible venta de Volkswagen Osnabrück GmbH, una operación con la que pretende garantizar la continuidad industrial de la planta y mantener su actividad una vez finalice la producción de vehículos.

El cierre de la operación queda todavía sujeto a la firma de los acuerdos definitivos, a la aprobación de los correspondientes órganos corporativos y al cumplimiento de los requisitos regulatorios.

Según los términos pactados, Aurelius se convertiría en el accionista mayoritario de la fábrica, acompañado por el Estado de Baja Sajonia. El objetivo es transformar progresivamente las instalaciones de Osnabrück en un centro industrial especializado en soluciones vinculadas a la seguridad y la defensa.

Como primer proyecto estratégico, Aurelius y Baja Sajonia prevén colaborar con Rafael Advanced Defense Systems para analizar la posible fabricación en Osnabrück de componentes destinados a sistemas de defensa aérea para Alemania y otros países europeos.

125 años de factoría

Volkswagen anunció en 2024 que pondría fin de forma progresiva a la producción de vehículos en la planta de Osnabrück durante el verano de 2027. Ante este escenario, el fabricante alemán se ha comprometido a facilitar la transición hacia la nueva estructura industrial, aportando su conocimiento en producción, desarrollo e industrialización, además de la infraestructura existente. En esa planta, se fábrica actualmente el modelo Volkswagen T-Roc Cabrio, modelo de baja producción y sin propuesta de futuro.

La factoría de Osnabrück cuenta con 125 años de historia y se ha especializado tradicionalmente en la fabricación de series cortas y vehículos especiales. El nuevo proyecto busca aprovechar esa experiencia y las capacidades técnicas de la plantilla para orientar paulatinamente las instalaciones hacia actividades relacionadas con la seguridad y la defensa.

La iniciativa pretende introducir a la planta en un sector considerado estratégico para Europa, al tiempo que busca preservar la creación de valor industrial y el empleo cualificado tanto en las propias instalaciones como en su entorno.

"Nuevo futuro industrial"

El consejero delegado del Grupo Volkswagen, Oliver Blume, ha asegurado que la compañía "reafirma su compromiso con Osnabrück" y ha calificado el acuerdo como "un paso importante hacia un nuevo futuro industrial para la planta".

Blume ha destacado especialmente la experiencia y la flexibilidad de los trabajadores y ha señalado que el nuevo proyecto permitirá seguir aprovechando y desarrollando esas capacidades.

El ministro presidente de Baja Sajonia, Olaf Lies, también ha valorado el acuerdo como "una auténtica oportunidad industrial para Osnabrück". A su juicio, la elevada cualificación de la plantilla y la experiencia acumulada por la factoría la sitúan en una buena posición para asumir nuevos procesos industriales de elevada exigencia.

Lies ha enmarcado además el proyecto en las nuevas necesidades de seguridad y protección de Alemania y Europa y ha defendido que el desarrollo de capacidades industriales en este ámbito puede convertirse también en una fuente de actividad económica y empleo.

Por su parte, el director general de Aurelius, Tomer Jacob, ha destacado que Osnabrück dispone de una experiencia industrial que "no se puede construir desde cero", además de trabajadores altamente cualificados y procesos productivos especializados.

Según Jacob, el proyecto permitirá combinar esos activos con nuevas tecnologías y líneas de negocio para proporcionar a la planta una perspectiva industrial a largo plazo.

Los sindicatos reclaman garantías

Los representantes de los trabajadores han acogido el acuerdo como una oportunidad para el futuro de la factoría, aunque han insistido en la necesidad de garantizar la protección de la plantilla durante todo el proceso de transformación.

La primera presidenta de IG Metall y vicepresidenta del Consejo de Supervisión de Volkswagen AG, Christiane Brenner, ha destacado la capacidad de los empleados de Osnabrück para adaptarse a los cambios y ha defendido que la transición debe situar en primer plano la seguridad de los trabajadores y de sus familias.

Brenner ha atribuido la posibilidad de alcanzar esta solución al trabajo desarrollado durante los últimos años entre la plantilla, el Gobierno de Baja Sajonia, el comité de empresa y el sindicato.

La presidenta de los Comités de Empresa Generales y de Grupo de Volkswagen AG, Daniela Cavallo, ha definido el acuerdo como "un hito importante" y ha subrayado que más de 1.200 trabajadores disponen ahora de una perspectiva de futuro en la planta.

Cavallo ha recordado que la búsqueda de una solución para Osnabrück ha sido una de las prioridades durante los dos últimos años y que el Consejo de Administración de Volkswagen asumió a finales de 2024, durante las negociaciones del convenio colectivo, el compromiso de encontrar una alternativa industrial viable para las instalaciones.

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Pese al avance alcanzado, la representante de los trabajadores ha advertido de que el proceso todavía no está cerrado y ha reclamado nuevas medidas para garantizar una perspectiva de futuro para el conjunto de la plantilla principal de la fábrica.