Abanca busca startups para integrar inteligencia artificial y tokenización en sus servicios financieros

La inteligencia artificial, la tokenización y los activos digitales están dejando de ser tecnologías reservadas a proyectos experimentales. El sector financiero comienza a explorar su aplicación en operaciones habituales, desde la concesión de financiación hasta la prevención del fraude. Abanca quiere acelerar ese proceso de la mano de empresas emergentes.

La entidad ha abierto la convocatoria de la decimotercera edición de Abanca Innova, su programa de colaboración con startups. El banco busca compañías tecnológicas capaces de desarrollar y validar la próxima generación de servicios financieros.

Las empresas interesadas podrán presentar sus candidaturas hasta el 15 de octubre a través de la página web del programa. Las propuestas seleccionadas tendrán la posibilidad de probar su tecnología en un entorno bancario real y trabajar junto a profesionales de distintas áreas de Abanca.

La convocatoria presta especial atención a soluciones relacionadas con la IA, los activos digitales y la tokenización. Este último proceso permite representar activos del mundo real mediante tecnologías de registro distribuido como la cadena de bloques o blockchain.

El objetivo es encontrar aplicaciones que puedan incorporarse a servicios cotidianos para particulares y empresas. Entre las posibilidades planteadas figuran la agilización de los procesos de financiación, la automatización de la gestión documental, la mejora de la atención al cliente o la detección de operaciones fraudulentas.

El banco también mantiene abierta la convocatoria a otras tecnologías capaces de aportar valor a su actividad. Las áreas de interés incluyen la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo, la ciberseguridad, el marketing, la sostenibilidad, los procesos tecnológicos y la mejora de la eficiencia interna.

El nuevo escenario regulatorio europeo es uno de los factores que explican este enfoque. El Reglamento MiCA establece un marco común para la emisión de determinados criptoactivos y para las empresas que ofrecen servicios relacionados con ellos dentro de la Unión Europea.

Esta regulación proporciona una base jurídica más definida para explorar nuevos productos, aunque la incorporación de estas tecnologías a la banca debe cumplir requisitos estrictos de seguridad, transparencia y protección de los usuarios.

Abanca busca así soluciones que no se queden en una demostración tecnológica, sino que puedan responder a necesidades concretas del negocio financiero. La intención es validar su utilidad mediante proyectos reales y estudiar posteriormente su posible incorporación a la actividad de la entidad.

De la candidatura a una prueba dentro del banco

El proceso de selección tendrá varias fases. Después del cierre de la convocatoria, las startups preseleccionadas participarán en un workshop con profesionales de diferentes departamentos de Abanca.

En ese encuentro se analizará qué problemas puede resolver cada propuesta y cuáles son sus posibles casos de uso. Los proyectos con mayor potencial pasarán después a un bootcamp técnico.

Esta segunda fase servirá para definir el alcance de una prueba de concepto, conocida como PoC por sus siglas en inglés. También permitirá evaluar los requisitos técnicos y preparar la implantación de la solución dentro de un entorno real.

Las compañías que superen el proceso podrán desarrollar proyectos piloto junto a distintas unidades de negocio. De esta forma, las startups tendrán acceso a usuarios y necesidades concretas, mientras el banco podrá comprobar la utilidad de la tecnología antes de plantearse una implantación más amplia.

El modelo responde al concepto de Venture Client. A diferencia de otros programas centrados principalmente en invertir en empresas emergentes, esta fórmula convierte a la entidad en posible primer cliente de sus soluciones. El propósito es acortar la distancia entre una tecnología prometedora y su aplicación comercial.

Abanca Innova ha evaluado más de un millar de candidaturas desde su creación y ha completado 26 pruebas de concepto. La entidad presenta el programa como un puente entre el talento emprendedor y las necesidades de la industria financiera.

Las startups participantes también recibirán acompañamiento de profesionales del banco y de la consultora especializada HubIN. Además, podrán utilizar los espacios de trabajo compartido de Abanca Innova en A Coruña y Vigo y acceder a actividades relacionadas con la inversión y el ecosistema emprendedor.

La decimotercera edición busca aprovechar un momento de rápida transformación tecnológica. La inteligencia artificial puede reducir tiempos y automatizar tareas, mientras la tokenización y los activos digitales abren nuevas posibilidades para representar, gestionar y transferir valor.

El desafío será encontrar proyectos capaces de trasladar esas posibilidades a servicios seguros, comprensibles y útiles para los clientes. Con esta convocatoria, Abanca pretende identificar esas soluciones antes de que lleguen de forma generalizada al mercado financiero.