El alquiler en Galicia cuesta casi lo mismo que la cuota de la hipoteca: solo 34 euros al mes de diferencia

El alquiler ha subido tanto en los últimos años que su precio medio en Galicia está a menos de 34 euros de distancia de la cuota media de las hipotecas. En el segundo trimestre, según los datos recogidos por el Instituto Galego de Estatística (IGE) y el Observatorio da Vivenda de Galicia en base a los contratos firmados en ese periodo, el primero de los importes se incrementó hasta los 610,33 euros, muy cerca de los 644,1 euros del segundo. En los dos últimos años, se encarecieron un 13,18% y un 11,28%, respectivamente. Es más, se registró ya un sorpaso entre abril y junio de 2025: 591,96 euros frente a 587,4 euros.

En el segundo trimestre de 2019, la diferencia entre ambos importes era de 59 euros al mes, lo que supone más de 700 euros al año —ahora, es de más de 405 euros—. Desde ese momento, el precio medio del alquiler ha subido casi un 47,2% y el de las hipotecas, cerca de un 36%. Estas comparaciones ayudan a entender el debate entre asumir el coste del arrendamiento o animarse a comprar una vivienda, duda a la que únicamente se pueden enfrentar ciudadanos con ahorros que les permitan completar el desembolso inicial de este tipo de operaciones.

En todo caso, se trata de cantidades muy difíciles de asumir para una parte importante de la población. La Seguridad Social fija para 2026 una renta garantizada de 733,60 euros mensuales para un beneficiario individual del ingreso mínimo vital (IMV), importe que imposibilita acceder a una vivienda en solitario. En Galicia, al igual que en el resto de las comunidades y ciudades autónomas, lograr un techo es una misión cada vez más complicada. A esto, se le suman los incrementos en la cesta de la compra, combustibles y servicios básicos.

Los datos más recientes del Observatorio da Vivenda de Galicia, del primer semestre de 2026, reflejan un escenario llamativo en materia de alquiler: las fianzas de contratos acumuladas, 15.758, marcaron el nivel más bajo desde el estallido de la pandemia del Covid-19. Fueron 3.361 menos que en el mismo periodo de 2025, cuando se alcanzaron 19.119, lo que supone un descenso del 17,6%. Son datos que transparentan la reducción de la oferta, dañada, en parte, por el trasvase del mercado tradicional al vacacional.

El retroceso resulta todavía más significativo porque rompe con la trayectoria de los últimos años. Las fianzas pasaron de 15.837 en 2021 a 16.954 en 2022 y alcanzaron las 17.005 en 2023. Después, bajaron a 16.318 en 2024, antes de dispararse hasta las 19.119 en 2025. En 2026, se produce, por tanto, un giro evidente: respecto al ejercicio anterior, se pierden 3.361 fianzas y se vuelve a un volumen similar al de los primeros años de la serie.

Mientras la formalización de contratos cae, el precio medio del alquiler alcanza en junio su máximo: 618,8 euros, cerca de los 618,4 euros de septiembre de 2025, el techo anterior. Son 11,8 euros más que en junio de 2025, cuando el precio era de 607 euros, un incremento del 1,9%. La distancia respecto al mismo mes de 2024 es todavía mayor: 75,2 euros y un 13,8% más. Frente a 2019, el aumento alcanza 202,7 euros, casi un 48,7%.

Precio por ciudades

Vigo también encabeza el precio medio del alquiler, con 728,3 euros, seguido de A Coruña, con 716,9 euros, y Pontevedra, con 709,4. Santiago se sitúa en 680,3 euros. Por debajo, quedan Ferrol, con 592,3 euros; Ourense, con 586,4, y Lugo, con 569,4. El precio medio sube en seis de las siete ciudades en comparación con 2026. Solo baja en A Coruña, donde se limitan los precios desde el 30 de julio de 2025: de 734,3 a 716,9 euros.

La media anual del euríbor en 2025 se situó en el 2,222%: descendió más de un punto (1,053) respecto a la media de 2024, que fue del 3,275%. El año arrancó con un 2,525% en enero y se despidió en el 2,267% en diciembre. En total, una diferencia de -0,258 puntos, por tanto, fue un año de estabilidad para los hipotecados. A finales del mes pasado, superó la barrera del 3% en tasa diaria, un nivel que no alcanzaba desde septiembre de 2024, y consolidó la trayectoria alcista que mantiene durante 2026.

El índice de referencia más utilizado en España para calcular los intereses que pagan los ciudadanos por sus hipotecas variables se situó ayer en un 3,177% (+0,061), mientras que la media del mes llegó al 3,101% (0,147).