El Clúster de Energías Renovables de Galicia reúne en Ferrol a expertos para impulsar el hidrógeno verde

El hidrógeno verde lleva años señalado como una de las posibles soluciones para reducir las emisiones de aquellas actividades que no pueden funcionar únicamente con electricidad. El reto pendiente es trasladar ese potencial a proyectos industriales viables, con energía renovable suficiente, costes competitivos y empresas dispuestas a consumirlo. Ferrol reunirá este viernes a algunos de los principales actores que trabajan en ese camino en Galicia.

El edificio CIS Tecnoloxía e Deseño de Ferrol acogerá el 11 de septiembre la quinta edición de H2Gal. Jornada sobre Hidrógeno Verde en Galicia, organizada por el Clúster de Energías Renovables de Galicia (Cluergal) con la colaboración de la Xunta.

La cita reunirá a representantes de empresas, centros tecnológicos y organismos especializados para analizar la evolución de esta fuente de energía desde una perspectiva técnica e industrial. Las sesiones abordarán su desarrollo en Galicia, las previsiones del mercado y las posibilidades de aplicación en sectores de difícil electrificación, como la industria pesada y determinadas actividades marítimas.

El hidrógeno renovable se obtiene mediante la electrólisis del agua utilizando electricidad procedente de fuentes limpias. Puede emplearse para almacenar energía o sustituir combustibles fósiles en procesos industriales en los que la electrificación directa resulta complicada.

Su producción también abre la puerta al desarrollo de otros combustibles y derivados destinados a actividades con un elevado consumo energético. Sin embargo, su implantación depende de factores como el precio de la electricidad renovable, las infraestructuras disponibles, la evolución tecnológica y la existencia de una demanda industrial estable.

Galicia cuenta con recursos renovables y con capacidades industriales, portuarias, tecnológicas y de investigación que pueden favorecer el desarrollo de esta cadena de valor. La posibilidad de producir hidrógeno y derivados cerca de los centros de consumo podría contribuir a reducir emisiones, atraer proyectos empresariales y reforzar la actividad de sectores ya asentados en la comunidad.

La jornada contará con la participación de representantes de Univergy, digHy, Clantech, Navantia, Neuwalme, Tecnalia, CTAG, ITG y Plocan, entre otras entidades. Sus intervenciones permitirán revisar la situación del ecosistema gallego, las perspectivas del mercado español e internacional y los últimos avances tecnológicos.

El encuentro comenzará a las 10.15 horas y será inaugurado por José Ramón Franco, presidente de Cluergal, y Pablo Fernández Vila, director general de Planificación Energética y Minas de la Xunta de Galicia.

A lo largo de la mañana se celebrarán ponencias y mesas de debate dirigidas a compartir experiencias e identificar oportunidades. El programa prestará una atención especial a la producción de hidrógeno verde en el mar y a su posible utilización dentro de la industria vinculada al ámbito marítimo.

Ferrol ya acogió la primera edición de H2Gal en 2021. Las siguientes jornadas se celebraron en Silleda, Vigo y A Coruña. El foro regresa ahora a la ciudad naval para una quinta edición marcada por el componente industrial y marino, según el programa difundido por Cluergal.

La elección de la sede también conecta con la actividad de Navantia y su apuesta por incorporar nuevas capacidades relacionadas con la transición energética. Una de las ponencias analizará las oportunidades, los desafíos y la viabilidad técnica y económica de producir hidrógeno verde offshore para la industria marina.

La intervención correrá a cargo de Sara Oliveira, directora de Navantia Seanergies COEX Green Energies. Este análisis permitirá abordar hasta qué punto el conocimiento acumulado por el sector naval puede aprovecharse en el desarrollo de nuevas soluciones energéticas.

La demanda industrial, la pieza que todavía debe encajar

El encuentro no se limitará a presentar las posibilidades del hidrógeno renovable. También pondrá sobre la mesa los obstáculos que condicionan su crecimiento y que determinarán si los proyectos anunciados llegan finalmente a materializarse.

Uno de los principales desafíos es disponer de nueva potencia renovable que permita producir este combustible a un precio competitivo. La incertidumbre sobre el desarrollo de instalaciones energéticas puede dificultar la planificación de proyectos que necesitan grandes cantidades de electricidad limpia.

El segundo reto es la demanda. La utilización del hidrógeno verde en los procesos industriales todavía es reducida, por lo que productores y consumidores deben avanzar de forma coordinada. Sin compradores estables resulta difícil justificar las inversiones, pero las industrias tampoco darán el paso si no tienen garantías sobre el suministro y el coste.

Frente a estas dificultades, Galicia dispone de un tejido industrial y tecnológico con capacidad para participar en diferentes fases de la cadena de valor. El desarrollo de electrolizadores, la ingeniería, el almacenamiento, el transporte o la transformación del hidrógeno en otros productos pueden generar oportunidades más allá de la propia producción energética.

Entre esas capacidades figura el proyecto de Navantia para fabricar electrolizadores en Ferrol, una iniciativa que sitúa a la comarca ante la posibilidad de incorporar una nueva actividad industrial ligada a la descarbonización.

H2Gal pretende servir como espacio de conexión entre quienes desarrollan tecnología, las empresas interesadas en aplicarla y las administraciones responsables de crear el marco necesario. Tras cinco ediciones, el foro se ha consolidado como una cita para analizar la evolución de una tecnología que genera grandes expectativas, pero que todavía debe demostrar su competitividad a escala industrial.