La gallega Rede Aberta da el salto con Rurix: 800.000 hogares rurales y 6.500 kilómetros de red

La operadora gallega Rede Aberta y Asteo Red Neutra han dado un nuevo paso en el desarrollo de Rurix, creada en 2024 como una alianza comercial para compartir infraestructuras de fibra óptica neutra en zonas rurales. El proyecto pasa ahora a funcionar como una estructura común para coordinar sus redes e impulsar nuevas oportunidades de negocio.

El movimiento no supone la fusión de las dos empresas. Asteo y Rede Aberta mantendrán sus respectivas marcas, contratos, operaciones y presencia en el mercado. Rurix actuará como una plataforma compartida para aprovechar recursos, coordinar inversiones y reforzar su capacidad comercial.

En conjunto, las compañías operan más de 6.500 kilómetros de red de transporte y dan cobertura mediante fibra óptica a cerca de 800.000 hogares rurales, distribuidos en más de 2.300 núcleos de población de España. Su presencia se extiende por Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y la Comunidad de Madrid.

Rede Aberta concentra su actividad en el rural gallego. La compañía se define como un operador neutro y mayorista, lo que significa que pone su infraestructura a disposición de otras empresas de telecomunicaciones para que puedan ofrecer sus servicios. Según los datos publicados en su página corporativa, su red alcanza 409.000 hogares y 165 municipios de Galicia.

Asteo, por su parte, tiene su sede en Alcobendas, Madrid, y desarrolla redes de acceso y transporte en varias comunidades. No se trata, por tanto, de una empresa gallega, aunque cuenta con actividad en Galicia y comparte con Rede Aberta su especialización en zonas con baja densidad de población.

La infraestructura agrupada bajo Rurix incluye redes de fibra hasta el hogar, conexiones de larga distancia y servicios de interconexión para operadores, centros de datos y grandes clientes tecnológicos. La plataforma estudiará también posibles acuerdos y oportunidades de crecimiento, siempre que encajen con su estrategia y sus criterios financieros.

Una dirección común

La nueva etapa incorpora una dirección común. Pedro Abad, consejero delegado de Asteo Red Neutra, asumirá también el puesto de CEO de Rurix. Pere Antentas, máximo responsable de Rede Aberta, ejercerá como director de tecnología de la plataforma. Ambos conservarán sus cargos en sus respectivas compañías.

A ellos se suma Ana Rial como directora financiera. Rial acumula más de 30 años de experiencia en puestos directivos y financieros dentro del sector de las telecomunicaciones, con etapas profesionales en Grupo Excom, Onivia y Vodafone.

Las dos operadoras están respaldadas por el Connecting Europe Broadband Fund, gestionado por Cube Infrastructure Managers. El fondo entró en Rede Aberta en 2020 y en Asteo Red Neutra en 2021. Con la nueva configuración de Rurix, las compañías pretenden coordinar mejor las inversiones y ampliar una infraestructura alternativa que conecte las zonas rurales con los principales corredores de transmisión de datos.