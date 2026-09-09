El operador de hidrocarburos con sede en Galicia HATTA dispara su facturación un 73 % tras ampliar sus contratos con proveedores internacionales

HATTA Energy pasó de importar seis barcos con combustible en 2024 a recibir 35 un año después. Ese aumento de la actividad está detrás del crecimiento comunicado por la compañía con sede en Oleiros, que cerró 2025 con una facturación de 3.495 millones de euros, un 72,7 % más que en el ejercicio anterior.

Las cifras proceden de las cuentas auditadas y de la información remitida por la propia empresa. En 2024, HATTA había registrado unos ingresos de 2.024 millones de euros.

La firma también asegura que durante 2025 aportó más de 1.900 millones de euros a las arcas públicas en concepto de IVA e impuestos especiales. La cifra comunicada para el año anterior fue de 209 millones. El aumento coincide con el mayor volumen de combustible comercializado.

HATTA explica este crecimiento por la ampliación de sus contratos con grandes proveedores internacionales, el repunte de la demanda nacional y la reducción del fraude en el sector. La empresa sostiene que ha tenido que recurrir al mercado exterior ante las dificultades para adquirir producto de las refinerías españolas.

El consejero delegado de la compañía, Javier Alonso, considera que los resultados reflejan la capacidad de la firma para seguir invirtiendo. También defiende que la presencia de operadores alternativos permite a las estaciones de servicio independientes disponer de más proveedores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia incluyó a HATTA a finales de 2025 entre los cinco operadores principales del sector español de carburantes. En esa relación aparecen también Repsol, Moeve, BP y Nieves.

La condición de operador principal indica que la compañía se encuentra entre las cinco con mayor cuota del mercado. No significa que sea un operador dominante, una categoría que la normativa reserva a las empresas o grupos que superan el 10 % de participación. En el sector de los carburantes, la CNMC únicamente considera dominantes a Repsol y Moeve.

Un barco de gasóleo por semana

La actividad mantuvo su crecimiento durante la primera mitad de 2026. Según los datos facilitados por HATTA, la compañía vendió 1,9 millones de metros cúbicos de combustible hasta junio, un 10 % más que los 1,73 millones del mismo periodo de 2025.

Las importaciones de gasóleo alcanzaron los 1,35 millones de metros cúbicos, frente a los 896.125 contabilizados un año antes. Para introducir ese volumen en España, la empresa recibió 25 barcos en seis meses, cinco más que durante el primer semestre de 2025 y una media aproximada de uno por semana.

HATTA atribuye este ritmo de importaciones a los acuerdos alcanzados con operadores internacionales. La compañía afirma que la entrada de producto permitió mantener el suministro y contener las subidas de precios durante los momentos de mayor tensión en el mercado.