Hasta 105 euros por hijo: la deducción para los hogares gallegos por la vuelta al cole

La vuelta al cole no termina cuando se paga en la librería o en la papelería. Una parte de ese desembolso podrá recuperarse en la próxima declaración de la renta mediante la deducción autonómica prevista en Galicia para la compra de libros de texto y material escolar.

La medida, introducida por la Ley 5/2025, permite descontar el 15 % de las cantidades pagadas, con un máximo de 105 euros por hijo, según el informe elaborado por el Gabinete de Estudios de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF).

La deducción se aplica a los gastos de alumnos matriculados en Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria o Educación Especial, siempre que estudien en centros sostenidos con fondos públicos.

Dentro del material admitido se incluyen artículos de uso escolar como cuadernos, lápices y bolígrafos. También pueden entrar la ropa y el calzado deportivo destinados a la asignatura de Educación Física.

El límite de 105 euros no significa que todas las familias vayan a recuperar esa cantidad. La rebaja equivale al 15 % del gasto acreditado y solo puede alcanzar ese máximo cuando las compras realizadas sean suficientes.

Para acceder al beneficio fiscal, la renta por persona de la unidad familiar debe ser igual o inferior a 30.000 euros. El cálculo se realiza dividiendo los ingresos familiares del ejercicio anterior entre el número de miembros computables. Las personas con una discapacidad igual o superior al 33 % cuentan como dos miembros.

La deducción es incompatible con cualquier beca o ayuda pública que cubra los mismos libros o materiales. Esta limitación se aplica por descendiente, por lo que una familia con varios hijos podría utilizarla por aquel que no haya recibido ayudas.

Otra rebaja fiscal para facilitar la conciliación

Las familias gallegas cuentan también con una deducción por el cuidado de niños de hasta tres años cuando, por motivos laborales, necesitan recurrir a una escuela infantil o contratar a una persona empleada del hogar.

En este caso se puede descontar el 30 % de los gastos, con un límite de 400 euros. La cantidad máxima aumenta hasta 600 euros cuando hay dos o más hijos de tres años o menos.

Para aplicar esta ventaja, ambos progenitores deben trabajar por cuenta propia o ajena y estar dados de alta en la Seguridad Social o en la mutualidad correspondiente. Si el cuidado corre a cargo de una persona empleada del hogar, esta también deberá estar registrada en el sistema especial de la Seguridad Social.

Además, la suma de las bases imponibles general y del ahorro, una vez descontados los mínimos personal y familiar, no puede superar 22.000 euros en declaraciones individuales ni 31.000 euros en las conjuntas.

Cuando más de un contribuyente tenga derecho a esta deducción, el importe deberá repartirse entre ellos. Los gastos tendrán que acreditarse con la documentación correspondiente al presentar la declaración.