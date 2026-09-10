Más de 60 empresas de Santiago conocen una fórmula para estabilizar el coste de la luz y el gas hasta tres años

Cerrar con antelación una parte del precio de la luz o del gas puede ayudar a un pequeño negocio a protegerse frente a cambios bruscos del mercado. Esa es la propuesta que Axpo y Ojo al Vatio presentaron este jueves ante más de 60 empresas de Santiago y su comarca, según los datos facilitados por la organización.

El encuentro se celebró en las instalaciones de Compostela Golf y sirvió para dar a conocer la alianza entre la multinacional suiza y la asesoría energética local, con presencia en Santiago y Milladoiro.

El acuerdo está dirigido a pymes y autónomos de la capital gallega y su área metropolitana. Ojo al Vatio actuará como agencia exclusiva para comercializar los productos de electricidad y gas de Axpo entre este segmento de clientes en su zona de influencia.

La colaboración combina la capacidad de Axpo para operar en los mercados energéticos con el conocimiento del tejido empresarial local que aporta Ojo al Vatio. Ambas compañías buscan ampliar su presencia entre negocios con consumos constantes, especialmente sensibles a las variaciones de precios.

Precios a dos o tres años

La oferta se basa en las denominadas compras de energía a futuro. En lugar de contratar todo el suministro al precio disponible en un único momento, las empresas pueden acordar previamente las condiciones aplicables a una parte de su consumo.

El objetivo es reducir la exposición a las oscilaciones del mercado y aportar mayor estabilidad durante los dos o tres años siguientes. Esta previsión facilita la elaboración de presupuestos y permite conocer por adelantado una parte de los costes del negocio.

Fernando Blanco, consejero delegado de Ojo al Vatio, sostiene que la estrategia puede generar ahorros de hasta el 20 % para los clientes. Se trata de una estimación de la compañía que dependerá de la evolución del mercado, del momento de la contratación y del perfil de consumo de cada empresa.

José Campo, delegado de Axpo Iberia en Galicia para pequeñas y medianas empresas, señala que este modelo permite buscar precios competitivos sin tener que cerrar un nuevo contrato cada año.

Las compras a futuro no garantizan por sí solas el precio más bajo ni eliminan el riesgo por completo. Su finalidad es repartir las decisiones de contratación en el tiempo y evitar que toda la factura dependa de las condiciones existentes en una única fecha.