Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vecinos de SantiagoPolígono en LavacollaInclusión en la USCBatacazo en PISALey de nietos
instagram

Transporte

El uso del ferrocarril acumula una caída del 13,4 % hasta julio por la alta velocidad

La cifra de viajeros del ferrocarril de larga distancia se redujo un 8,4% interanual

El uso del ferrocarril acumula una caída del 13,4 % hasta julio por la alta velocidad

El uso del ferrocarril acumula una caída del 13,4 % hasta julio por la alta velocidad

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

efe

Madrid

El número de usuarios del ferrocarril de larga distancia cayó un 13,4 % en España en los siete primeros meses del año, lastrado, en particular, por la alta velocidad (AVE, Ouigo, Iryo y Avlo), que acumula un descenso del 14,1 % en ese periodo.

Sólo en el mes de julio, la cifra de viajeros del ferrocarril de larga distancia se redujo un 8,4% interanual, en tanto que los usuarios de los trenes de alta velocidad bajaron un 6,8 %, según los dados difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Noticias relacionadas

Pese a esos descensos en transporte ferroviario, en general el número de usuarios del transporte público en todas sus modalidades aumentó un 1,2 % interanual en julio.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Netflix ya muestra a Martiño Rivas y José Coronado en su nueva miniserie basada en una novela criminal de Arturo Pérez-Reverte
  2. Una intervención antidroga en Galicia destapa el negocio de la 'Banca de Dubai': más de una veintena de detenidos y 20 millones de euros localizados en activos
  3. Roberto Louzán, el ganadero que cría la raza de vaca más escasa de Galicia: 'Prefiero la carne de Frieiresa a la de Rubia Gallega
  4. Una de las mayores orquestas de Galicia busca bailarines para la próxima temporada de verbenas: estos son los requisitos
  5. Pierde la vida un trabajador en Negreira tras sufrir una caída en una obra
  6. La Xunta exige al Estado garantías 'por escrito' para que Galicia no pague 'una factura millonaria' por la AP-9
  7. Los refugios de Jesús Cintora en Galicia: playas protegidas, miradores y atardeceres en las Rías Baixas
  8. El caos aéreo en Reino Unido también golpea a Galicia: dos vuelos cancelados este martes entre Santiago y Londres

Operativo nocturno de Salvamento Marítimo: trasladan a El Hierro un cayuco con 152 supervivientes y una persona fallecida

Operativo nocturno de Salvamento Marítimo: trasladan a El Hierro un cayuco con 152 supervivientes y una persona fallecida

Apreman un arranxo en profundidade da estrada de Santa Comba á praia fluvial e San Salvador

Apreman un arranxo en profundidade da estrada de Santa Comba á praia fluvial e San Salvador

'Prácticamente magia 2', el documental de Oasis y un toque de Navidad esta semana en cines

'Prácticamente magia 2', el documental de Oasis y un toque de Navidad esta semana en cines

Continúa el absentismo de alumnos al colegio Mestre Pastor Barral de Melide: "Foi, coma onte, do 100 %"

Continúa el absentismo de alumnos al colegio Mestre Pastor Barral de Melide: "Foi, coma onte, do 100 %"

Vuelve el calor veraniego a Galicia: los termómetros superarán los 30 grados este fin de semana

Vuelve el calor veraniego a Galicia: los termómetros superarán los 30 grados este fin de semana

La "embajadora" israelí en España: "Me sorprende que el Gobierno hable de Israel en plena emergencia nacional en Ceuta"

La "embajadora" israelí en España: "Me sorprende que el Gobierno hable de Israel en plena emergencia nacional en Ceuta"

SEGA explica por qué canceló el proyecto Super Game tras años de trabajo e inversión

SEGA explica por qué canceló el proyecto Super Game tras años de trabajo e inversión

Dos matemáticos españoles, claves para que la inteligencia artificial de OpenAI resuelva uno de los 'problemas del Milenio'

Dos matemáticos españoles, claves para que la inteligencia artificial de OpenAI resuelva uno de los 'problemas del Milenio'
Tracking Pixel Contents