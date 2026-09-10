La firma gallega que fabrica un tablero único en Europa gana el Premio Pyme del Año de A Coruña

En una fábrica de Betanzos, los restos de madera de eucalipto procedentes del sector forestal gallego se convierten en tableros destinados a diferentes usos industriales. Ese modelo productivo ha llevado a Betanzos HB a recibir el Premio Pyme del Año 2026 de A Coruña.

El galardón reconoce la trayectoria de una compañía que acaba de cumplir medio siglo de actividad, emplea a más de cien personas y mantiene su producción ligada a los recursos forestales próximos. La entrega se celebró este jueves en Santiago.

Betanzos HB fabrica hardboard, un tablero de fibra de madera de alta densidad que comercializa con la marca Tablex. Según explica la propia compañía, es el único fabricante europeo que elabora este tipo de producto a partir de eucalipto.

La materia prima procede principalmente de restos generados por la actividad forestal en Galicia. El proceso utiliza la lignina presente de forma natural en la madera como elemento de unión, por lo que los tableros no llevan colas artificiales ni formaldehído añadido. El producto es además reciclable y biodegradable.

El jurado valoró el liderazgo industrial de la empresa, su capacidad para innovar, su presencia en mercados exteriores y su relación con el territorio. El accionista y director de la planta, José Manuel Vilasuso Pita, recogió el premio.

La convocatoria está impulsada por el Banco Santander y las cámaras de comercio de Santiago y A Coruña, con la colaboración de la Cámara de España y La Voz de Galicia.

Cinco reconocimientos para la industria coruñesa

Además del premio principal, el certamen entregó cuatro accésits a empresas de distintos municipios de la provincia. Textiles Gabitex, con sede en Culleredo, recibió el reconocimiento a la internacionalización por su actividad en la comercialización de fibras, complementos y piezas para la confección.

Foto de grupo / cedida

El galardón a la innovación y la digitalización fue para Genesal Energy, de Bergondo. La compañía diseña y fabrica grupos electrógenos y otros sistemas destinados a garantizar el suministro en instalaciones críticas.

Ineltron Solutions, con sede en Betanzos, obtuvo el accésit de formación y empleo. La empresa presta servicios de ingeniería, montaje y mantenimiento de sistemas eléctricos, de instrumentación y de control para plantas industriales.

El reconocimiento a la pyme sostenible recayó en Obras Civiles del Atlántico, especializada en proyectos de infraestructuras energéticas y con experiencia en mercados internacionales.

La décima edición del premio incorporó también una mención especial al legado empresarial. La distinción fue para Grupo Intaf, de Narón, cuya actividad abarca el diseño, la ingeniería y la fabricación de componentes y equipos para la industria metalmecánica.

Todas las compañías galardonadas pasarán a la fase nacional en sus respectivas categorías. Betanzos HB competirá con las ganadoras provinciales por el Premio Nacional Pyme del Año 2026, que se resolverá durante los primeros meses de 2027 en Madrid.

El certamen nació en 2017 para reconocer la aportación de las pequeñas y medianas empresas al empleo y a la economía. Desde entonces ha recibido 14.010 candidaturas. En la edición anterior participaron 1.717 compañías de las 50 provincias españolas.