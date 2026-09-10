El pino gallego renovará su marca: la Xunta destina casi 165.000 euros al proyecto

Del monte al producto que llega al mercado. Ese será el recorrido que analizará un nuevo estudio sobre el pino de Galicia, una especie con un importante peso en la industria forestal y maderera de la comunidad. La Xunta y la Fundación Arume trabajarán durante los próximos dos años para conocer mejor su valor y reforzar su presencia comercial.

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, firmó este jueves un convenio con responsables de la entidad. El acuerdo, que se desarrollará entre 2026 y 2027, incluye una subvención autonómica de 164.482 euros.

Lorenzana firmando el acuerdo con la Fundación Arume / cedida

Los trabajos serán coordinados por la Axencia Galega da Industria Forestal, Xera, y la Fundación Arume. Una de las primeras actuaciones consistirá en elaborar un estudio estratégico de toda la cadena vinculada al pino.

El análisis abarcará desde la producción de madera en el monte hasta su transformación y venta. También estudiará su importancia económica, social, ambiental, territorial e industrial, además de la situación del mercado.

La intención es disponer de una imagen más precisa del sector y detectar sus necesidades. En él participan propietarios forestales, empresas de trabajos silvícolas, serraderos y compañías dedicadas a transformar y comercializar la madera.

Una nueva imagen para Pino de Galicia

El convenio reserva un papel destacado a la renovación de la marca de garantía Pino de Galicia. Primero se estudiará su posicionamiento actual y, a partir de los resultados, se diseñará una nueva estrategia de imagen.

El proceso incluirá la posible incorporación de nuevos productos, la revisión de los sistemas de certificación y acreditación y una redefinición de la misión y los valores de la marca. El objetivo es adaptar el distintivo a las necesidades actuales de la cadena forestal.

El programa también contempla actividades divulgativas y encuentros entre profesionales. Entre ellas figuran dos nuevas ediciones de Piñeiros, una cita que reúne a representantes de los diferentes eslabones del sector forestal y maderero.

Además, se organizarán iniciativas dirigidas a los más jóvenes para acercarles la importancia económica y ambiental de esta actividad.

La Fundación Arume nació en julio de 2019 con el propósito de recuperar y desarrollar la producción de madera de pino y fomentar la bioeconomía. La organización está integrada por empresas, serraderos y otras entidades vinculadas a esta industria en Galicia.