¿Cuánto subirán las pensiones en Galicia en 2027? El IPC ya permite hacer una estimación

Aunque todavía quedan algo más de tres meses y medio para que las pensiones se vuelvan a actualizar conforme a la evolución del coste de la vida, ya es posible estimar cuánto se revalorizarán aproximadamente las contributivas en enero de 2027. En base a lo que han subido los precios desde la última actualización de las pensiones y a las proyecciones de IPC (índice de precios de consumo) para esta recta final del año, es posible pronosticar un alza de entorno al 3,2%, salvo que un conflicto bélico u otra circunstancia sobrevenida disparen más la inflación en los próximos meses y hagan saltar por los aires el escenario previsto.

Así, multiplicando el importe de la prestación por 3,2 y dividiendo el resultado entre 100, el pensionista puede tener una primera aproximación sobre la mejora que percibirá a partir de enero, sujeta de momento a posibles variaciones. Tomando como ejemplo la pensión media de jubilación en Galicia, que en agosto se situó en 1.357,67 euros mensuales, la subida promedio rondaría los 43,5 euros. El mismo aumento se aplicaría a las pagas de viudedad, incapacidad permanente, orfandad y en favor de familiares.

¿Cómo se determina el porcentaje de subida?

Por ley, desde 2022 las pensiones contributivas deben actualizarse cada año con el IPC para evitar la pérdida de poder adquisitivo por el encarecimiento del coste de la vida. Se revalorizan cada 1 de enero en el porcentaje equivalente a la media de las tasas de variación interanual del IPC en los doce meses previos al mes de diciembre anterior a la revalorización. Por ejemplo, en 2027 la subida se calculará a partir de la inflación promedio registrada entre diciembre de 2025 y noviembre de 2026. El IPC medio hasta agosto se sitúa en el 3,15%, de acuerdo con los datos que publica el Instituto Nacional de Estadística.

Según las estimaciones de Funcas, la inflación media de 2026 se situará en el entorno del 3,2%, por lo que la subida de las pensiones para 2027 debería rondar esa cifra. En todo caso, lo que ocurra en los meses de septiembre, octubre y noviembre será decisivo para determinar el incremento final de las prestaciones contributivas.

Un escenario abierto condicionado por el avance de la inflación

Hay que tener en cuenta que la inflación ha acelerado en los últimos meses, fundamentalmente por el impacto de la guerra en Oriente Medio en el precio del petróleo y los combustibles fósiles. El consumidor lo nota especialmente en el encarecimiento de los carburantes. Con ese telón de fondo, la estimación de subida de las pensiones está sujeta a una gran incertidumbre. Funcas plantea diferentes escenarios en función de factores como la evolución del precio del petróleo. Algunas de sus revisiones más recientes sitúan la previsión de inflación en el 3,5% este año, lo que elevaría el porcentaje de revalorización de las pagas contributivas.

¿Cuándo se conocerá la subida final?

El 27 de noviembre ya se podrá conocer casi con exactitud cuánto se incrementarán las contributivas, pues ese día el INE publicará el dato provisional (indicador adelantado) del IPC de noviembre de 2026. La cifra definitiva trascenderá el 15 de diciembre, lo que permitirá saber con exactitud cuánto se revalorizarán a partir del 1 de enero las pagas de 791.600 gallegos (algo más de 493.000 jubilados), aunque no suele haber cambios o, si los hay, son mínimos.

¿Cuánto se revalorizarán las no contributivas y las mínimas?

Las pensiones mínimas de jubilación y viudedad y las no contributivas continuarán subiendo el año que viene más que el IPC. Las pensiones mínimas de jubilación se están revalorizando para equipararlas con el 100% del umbral de pobreza (calculado para un hogar de dos adultos), de modo que converjan con ese indicador a partir de 2027, culminando un proceso de equiparación que comenzó en 2024. Las pensiones mínimas de viudedad se están equiparando progresivamente con las de jubilación.

En cuanto a las no contributivas de jubilación y de invalidez, se están revalorizando para hacerlas converger el próximo año con el 75% del umbral de la pobreza calculado para un hogar unipersonal. El incremento durante estos cuatro años, adicional a la revalorización por el IPC, será del 22%.

Por lo tanto, esta actualización de las contributivas mínimas y las no contributivas no se calcula de forma automática con la inflación, sino que debe aprobarla el Gobierno.

El crecimiento del gasto en pensiones

El gasto en pensiones ya supera los 14.400 millones de euros al mes en España, en un escenario en el que cada vez se abonan más prestaciones y la paga media es más alta. La factura aumentará en los próximos años con la jubilación de la generación del baby boom.

Para enfrentar el crecimiento del desembolso en pensiones, las últimas reformas de las pensiones introdujeron una serie de medidas. Entre ellas está la cotización adicional que abonan trabajadores por cuenta ajena, autónomos y empresas para contribuir a la hucha de las pensiones, el llamado mecanismo de equidad intergeneracional. El Gobierno también ha incrementado los incentivos a las personas que retrasen voluntariamente el retiro más allá de la edad legal, y ha endurecido el acceso a la jubilación anticipada voluntaria. También ha introducido novedades en la llamada jubilación flexible, que permite compatibilizar el cobro de una parte de la pensión con el trabajo.